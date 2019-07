Eine Woche vor dem Saisonstart in der 3.Fußball-Liga zeigte sich der FC Hansa Rostock bei der Generalprobe gegen Hannover 96 in guter Verfassung. Beim 0:0 gegen den Bundesliga-Absteiger, der noch voll in der Vorbereitung steckt, kamen die Mecklenburger zu Chancen. Beim Abschluss haperte es noch.