Barsinghausen

Tag 3 im Hansa Trainingslager in Barsinghausen. Pünktlich um acht Uhr startet das Drittliga­team zu einem 15-minütigen Waldlauf durch den unmittelbar angrenzenden Wald. Es geht bergauf und bergab.

Zweieinhalb Stunden später, die nächste Einheit: Technik-Stationsbetrieb. Coach Jens Härtel heizt den Wettbewerb an: Gesucht wird der kompletteste Hansa-Profi. Am Ende der Tages wird der schwächste Spieler der Gesamtbilanz den stärksten beim Abendbrot bedienen müssen. Darauf hat niemand Lust.

Aaron Opoku bewegt sich geschmeidig durch den Stangenwald. Der Ball scheint am Fuß des 19-Jährigen zu kleben. Co-Trainer Ronny Thielemann steht mit der Uhr in der Hand am Start- und Zielpunkt. Er stoppt Opokus Zeit bei 14,71 Sekunden. Nur Routinier Kai Bülow und Pascal Breier haben den Parcours schneller hinter sich gelassen. „Schnelligkeit ist eine meiner Stärken. Ich bin schwer zu stoppen“, meint der Jungprofi, der aus der Regionalliga-Mannschaft des Hamburger SV zum Drittligisten wechselte.

Opoku, der sich auf der rechten Seite und hinter den Spitzen wohlfühlt, verhehlt nicht, wo er sich verbessern kann. „Wenn es darum geht, von Angriff auf Verteidigung umzustellen, habe ich Reserven. Das gilt ebenso für mein Zweikampfverhalten“, gesteht er. Das sieht Trainer Jens Härtel ähnlich. „Ihm fehlt etwas Robustheit“, sagt der Chefcoach. „Ansonsten hat er aber super Voraussetzungen: Er ist sehr schnell und kann auch im hohen Tempo lange laufen.“

Opoku, der in Hamburg geboren wurde und dessen familiäre Wurzeln in Ghana liegen, möchte in seiner Karriere beim Drittligisten sportlich den nächsten Schritt machen. Genau genommen sind es sogar zwei Schritte: Denn zum ersten Mal ist Aaron Opoku auf sich allein gestellt. „Ich bin zu Hause ausgezogen. Wenn wir aus dem Trainingslager zurückkommen, ziehe ich in Rostock in meine erste eigene Wohnung“, sagt der Mittelfeldspieler.

Seine Entscheidung, von der Elbe an die Ostsee zu wechseln, hat er sich gut überlegt. „Nachdem mir mein Berater vom Interesse der Rostocker berichtet hatte, habe ich mich mit meiner Familie zusammengesetzt. Mein Vater hat mir zum Wechsel geraten. Er hatte schon immer großen Einfluss auf meine sportliche Karriere und ist bei jedem meiner Spiele dabei“, erzählt er.

Die Anpassung an die Bedingungen beim FC Hansa ist dem früheren U-19-Nationalspieler, der nun zum Kreis der U 20 zählt, nicht schwergefallen. „Ich komme mit den Anforderungen im Training ganz gut zurecht. Und die Bedingungen in Rostock und Hamburg unterscheiden sich kaum.“

Wichtigstes Ziel des talentierten Spielers ist es, in der 3. Liga Spielpraxis zu sammeln. Opoku, der schon als Vierjähriger mit viel älteren Jungs im Verein kickte, hat die Entwicklung des FC Hansa in der vergangenen Saison aus der Entfernung mitverfolgt. „Sie haben oben mitgespielt. Wenn wir jetzt den Aufstieg schaffen würden, wäre das ein Traum.“

Christian Lüsch