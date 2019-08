Aalborg/Rostock

Plant der FC Hansa Rasmus Thellufsen aus der 1. dänischen Liga nach Rostock zu lotsen? Dänische Medien berichteten am Dienstag, Drittligist Hansa sei daran interessiert, den 22-jährigen Junioren-Nationalspieler auszuleihen. Das dänische Internetportal „Bold.dk“ und weitere Medien im Nachbarland berichten, Hansa habe ein Auge auf den Mittelfeldspieler vom Erstligisten Aalborg BK geworfen.

In der bisherigen Saison kam Thellufsen zweimal für jeweils 27 Minuten zum Einsatz. In den jüngsten drei Partien gehörte er nicht zum Kader des Klubs, der im Norden Jütlands Zuhause ist. Insgesamt stehen 47 Partien für Aalborg in der Vita des als robust und technisch versiert geltenden Spielers. Thellufsen, 1,85 Meter groß und 74 Kilogramm schwer, erzielte dabei fünf Tore und bereitete vier weitere vor.

Der Marktwert des jungen Skandinaviers, der noch bis Dezember kommenden Jahres in Aalborg unter Vertrag steht, wird beim Internetportal „tranfermarkt.de“ auf 700 000 Euro taxiert. Thellufsen würde ins Anforderungsprofil des FC Hansa passen, der noch Verstärkungen sucht und dafür noch bis kommenden Montag Zeit hat.

Von Christian Lüsch