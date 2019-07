Rostock

Es hatte traumhaft begonnen für den FC Hansa Rostock. Drei Tore in nur 20 Minuten hatten die Herzen höher schlagen lassen. Bei den Spielern auf dem neuverlegten Rasen im Ostseestadion, bei Trainer Jens Härtel und bei den 15 581 Fans auf den Rängen, die „Nie mehr 2.Liga“ sangen und sogar „ Champions League“-Sprechchöre anstimmten. Bei aller Liebe – da war mindestens ein Bier zuviel geflossen.

Am Ende verabschiedeten die ernüchterten und bitter enttäuschten Anhänger des FCH das Team mit Pfiffen aus der Arena. Es herrschte Einigkeit: Durch das 3:3-Unentschieden im Duell mit Aufsteiger Viktoria Köln wurden zwei Punkte leichtfertig abgegeben. „Wir hatten das Spiel im Griff, haben 3:0 geführt und dabei noch klarste Chancen ungenutzt gelassen. Dann haben wir die Tür für den Gegner aufgemacht und uns in eine unnötige Situation gebracht“, fasste Hansa-Coach Jens Härtel den Nachmittag kurz zusammen.

Hansas Start in die Drittliga-Saison war denkwürdig, weil extreme Schwankungen das Spiel prägten. Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt.

Der Auftakt: großartig. Nach einem Dreierpack in den ersten 20 Minuten deutete vieles auf einen Kantersieg. Der Kölner Kyere Mensah, der in der 9. Minuten den straffen Schuss von Jonas Hildebrandt ins eigene Tor lenkte, Pascal Breier (13.) und Aaron Opoku (19.) versetzten die Fans auf den Rängen in Feierlaune. Die Tore waren allesamt schön herausgespielt. Allerdings profitierten die Hanseaten bei den beiden ersten Toren von kapitalen Schnitzern des Kölner Innenverteidigers Kyere Mensah. Das 3:0 – eine Augenweide: der vom Hamburger SV ausgeliehene Aaron Opoku lenkte den Ball nach einer Eingabe von Pascal Breier gekonnt mit der Hacke ins Netz.

Das Härtel-Team agierte weiter dominant. Der Gegentreffer kam aus dem Nichts. „Am Anfang hat die Kulisse meine Mannschaft beeindruckt“, analysierte der mit viel Beifall empfangen Viktoria-Trainer Pavel Dotchev, der im Januar bei den Hanseaten freigestellt worden war. „Ich bin sehr froh über das Resultat, denn es kommt nicht so oft vor, dass man nach einem 0:3-Rückstand noch den Ausgleich schafft“, freute sich der 53-Jährige. Hansa-Stürmer Breier hätte noch vor der Pause für die Entscheidung sorgen können. Er erwischte den Ball im Fünfmeterraum, doch Kölns-Keeper Daniel Mesenhöler riss seinen Arm hoch und bewahrte seine Mannschaft mit tollem Reflex vor dem erneuten drei-Tore-Rückstand.

Nach dem Spiel suchte Härtel nach einer Erklärung dafür, dass seine Schützlinge, den komfortablen Vorsprung nicht ausbauen, oder wenigstens absichern konnten. Nach dem Anschlusstreffer, der nach einem Eckball fiel, sei seine Elf zunehmend nervöser geworden. „Mit Hektik im Kopf trifft man nicht die richtigen Entscheidungen“, sagte der 50-Jährige, der nach dem Wechsel von Merveille Biankadi nach Heidenheim und dem Ausfall mehrerer Spieler Kompromisse bei der Aufstellung eingehen musste.

Ein Härtel-Satz beschrieb das „wilde Spiel“ der Rostocker in der zweiten Halbzeit besonders treffend. „Uns hat jemand gefehlt, der einen Blick nach hinten hat“, sagte Härtel und meinte einen Organisator vor der Vierer-Abwehrkette. Tanju Öztürk, der diese Aufgabe am Sonnabend eigentlich erledigen sollte, vermochte es nicht.

Vor allem den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Albert Bunjaku, der nach dem Seitenwechsel deutlich stärkeren Kölner bekam die neu formierte Hansa-Defensive nicht unter Kontrolle. Mit zunehmender Spieldauer waren die Gäste dem Siegtreffer sogar näher. Zum Glück vereitelte Hansa-Torhüter Kolke eine Reihe guter Gelegenheiten.

Christian Lüsch