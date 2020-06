Rostock/Magdeburg

Unter normalen Umständen wäre das Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg (Anstoß Dienstag, 20.30 Uhr) ein Riesen-Ding im ganz sicher ausverkauften Ostseestadion. Doch auch trotz des corona-bedingten Zuschauer-Ausschlusses glaubt Hansa-Trainer Jens Härtel: „Auf dem Platz, da wird es knallen.“ Denn beide Mannschaften wollen weiter punkten. Magdeburg gegen die Abstiegsgefahr. Der FC Hansa für höhere Ziele. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt so gut wie perfekt. Zugleich könnten die Hanseaten mit einem Erfolg den Aufstiegsplätzen noch ein Stück näher kommen.

Doch darauf wollen sich Härtel, der am Sonntag seinen 51. Geburtstag feierte, und seine Schützlinge nicht fokussieren. „Ich führe keine Diskussion über die Tabelle. Wir müssen unser Ding durchziehen“, lautet – acht Spieltage vor dem Saisonfinale – die klare Ansage des Coaches.

Anzeige

Personell hat Härtel viele Möglichkeiten. Bis auf den Ausfall von Nikolas Nartey, der beim 3:0-Erfolg in Meppen mit einer Muskelverletzung vom Platz musste, und den langzeitverletzten Nik Omladic (Schulter) sind auf der Kogge alle Mann an Bord. „Wir sind breit aufgestellt“, freut sich Härtel, der für das Spiel gegen Magdeburg sicher wieder einige Veränderungen vornehmen wird.

Weitere OZ+ Artikel

Bei Mittelfeld-Routinier Nils Butzen waren am Montag die Beine noch ein bisschen schwer. Bis zum Anpfiff würde das aber kein Problem mehr sein. „Ich wäre gern dabei und möchte spielen“, meinte der 27-Jährige. Auf die englischen Wochen bis zum Saisonende müsse sich jeder Profi individuell einstellen. „Sauna und Wärmebecken sind im Moment passé“, berichtet der Ex-Magdeburger, der mit Eis in der Badewanne regeneriert oder mit speziellen Kompressionshosen, die die Erschöpfung aus den Beinen transportieren. „Mit vielen Kleinigkeiten kann man dafür sorgen, ein bisschen fitter zu sein“ sagt Butzen, der auf Ausflüge verzichtet und die freie Zeit zwischen den Spielen daheim verbringt.

Hansas Aufstiegsoption habe er sehr wohl im Kopf. „Ich fokussiere mich aber ganz bewusst nicht darauf, weil ich sonst vielleicht die unmittelbar bevorstehende Aufgabe aus dem Blick verliere“, begründet er. Butzen bietet an, über das Thema in zwei Wochen, „wenn noch vier Spiele zu spielen sind und wir oben dran sind, zu sprechen.“ Ein Sieg gegen seine Ex-Kollegen wäre ein weiterer und wichtiger Schritt in diese Richtung.

Von Von Christian Lüsch