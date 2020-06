Hansa-Verteidiger Sonnenberg: Wir sind gewarnt

Rostock

Als der FC Hansa am 29. Mai 2019 die Verpflichtung von Sven Sonnenberg bekanntgab, galt der heute 21-Jährige allenfalls als Ergänzungsspieler mit Potenzial. Heute, 385 Tage später, wird der Jungprofi im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena (20.30 Uhr) zum 29. Mal zum Einsatz kommen.

„Ich habe mir damals natürlich Chancen ausgerechnet. Aber es war nicht von Anfang klar, dass das so laufen würde“, erinnert sich der 1,94 Meter große Verteidiger. Seit dem Kurzeinsatz am 4. Spieltag ist der gebürtige Kölner in der Hansa-Abwehr gesetzt. Er hat – abgesehen von einer Gelbsperre – stets die volle Spielzeit auf dem Platz gestanden.

Trainer Jens Härtel bescheinigt dem Profi eine gute Entwicklung. „Er hat seine Leistung stabilisiert und ist robuster geworden“, sagt der Coach. Sonnenberg betont, jedes Spiel ernst zu nehmen. Das Duell mit Jena stehe aber unter besonderen Vorzeichen: „Gerade diese Spiele haben wir in der Vergangenheit verloren. Deshalb sind wir gewarnt.“

Hansas Erinnerungen an die Hinrunden-Begegnung sind schmerzhaft. Nach drei Siegen in Folge musste sich das Team Anfang November mit 1:3 geschlagen geben. Sonnenberg, der mit seinem bislang einzigen Saisontreffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen hatte, meinte damals: „Jetzt sind wir die Deppen.“ Das soll kein zweites Mal passieren. Illusionen, dass sich die als Absteiger in die Regionalliga feststehenden Jenaer ihrem Schicksal kampflos ergeben werden, gibt sich Härtel nicht hin. „Wir sind absoluter Favorit. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der Abstieg auf die Leistung der Jenaer Einfluss haben wird.“ Die Gäste haben nach der Corona-Pause stets gute Auftritte gezeigt, in der Schlussphase aber konditionell abgebaut.Liveticker:sportbuzzer.de/mecklenburg-vorpommern

