Rostock/Heidenheim

Es war nur eine Frage der Zeit, und die ist nun um: Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Donnerstag den Wechsel von Merveille Biankadi offiziell bestätigt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler spielt künftig für den 1.FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga. Die OZ und der Sportbuzzer hatten bereits am Mittwoch über den unmittelbar bevorstehenden Transfer berichtet. Über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart. Hansa kassiert nach OZ-Informationen 750 000 Euro für den schnellen und ballgewandten Linksaußen, der bei seinem neuen Klub einen Vierjahresvertrag erhalten soll.

Biankadi, der erst im vergangenen Sommer an der Ostsee anheuerte, entwickelte sich schnell zum Stammspieler (37 Einsätze) und glänzte nicht nur als Vorbereiter (fünf Vorlagen), sondern auch als Torschütze (zehn Treffer). Künftig möchte der Flügelspieler seine Qualitäten auf der Ostalb unter Beweis stellen.

„Manchmal gibt es im Leben Möglichkeiten, das Sportliche mit dem Privaten zu verbinden. Und ich möchte die Chance, näher an meiner Familie zu sein, wahrnehmen“, begründet Biankadi, der in München aufwuchs und im Nachwuchs von Bayern München und dem FC Augsburg spielte, seinen Schritt. „Ohne Frage spielt natürlich auch die sportliche Perspektive eine Rolle. Aber ich möchte auch betonen, dass ich ein wirklich tolles Jahr in Rostock hatte und mich sehr wohl gefühlt habe. Dafür bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen“, fügt der Offensivmann hinzu.

Hansa-Sportdirektor Martin Pieckenhagen, der einen Wechsel Biankadis an die Höhe der Ablösesumme gekoppelt und ein (viel zu niedriges) Angebot des Karlsruher SC ausgeschlagen hatte, erklärte nun: „Merveille hat sich in diesem einen Jahr bei uns super weiterentwickelt und einen großen Schritt nach vorne gemacht. Dass andere, höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam werden, ist die logische Folge. Auch wenn wir ihn aufgrund seiner Qualität gerne gehalten hätten, haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen. Im Hinblick auf sein gültiges Vertragsverhältnis haben wir uns mit dem 1. FC Heidenheim auf eine entsprechende Ablösesumme geeinigt.“

Für Trainer Jens Härtel und das Drittliga-Team ist Biankadis Abgang zwei Tage vor dem Saisonauftakt gegen Aufsteiger Viktoria Köln (Sonnabend, 14 Uhr, Ostseestadion) ein schwerer Verlust. Hansa hat keinen adäquaten Ersatz. Der Klub wird mit einer Neuverpflichtung reagieren müssen.

Christian Lüsch