Hansa muss in Chemnitz siegen und hoffen

Die Spielpläne der 3. Liga weisen nicht selten große Parallelen auf. Bereits 2016/17 und 2017/18 hatte der FC Hansa jeweils am letzten Spieltag Auswärtsspiele beim Chemnitzer FC zu bestreiten, wobei in beiden Fällen die wichtigen Entscheidungen bereits im Vorfeld gefallen waren. Vor der 0:2-Niederlage der Hanseaten am 20. Mai 2017 stand bereits fest, dass sich beide Kontrahenten auch in der nächsten Drittliga-Saison wiedersehen werden. Als dies dann in Chemnitz erneut erst am 12. Mai 2018 passierte, standen die Hausherren schon länger als Absteiger fest, während es für Hansa lediglich um die Verteidigung des fünften Tabellenplatzes ging. Die immerhin noch 9200 Fans sahen am Ende ein 1:1-Unentschieden.

Diesmal ist vieles anders – nicht nur wegen Corona

Nach dem direkten Wiederaufstieg der Sachsen kommt es beim Saison-Finale am kommenden Sonnabend nun also erneut zum Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße! Und doch ist diesmal vieles anders – nicht nur wegen der coronabedingt leeren Ränge. Während es vor drei bzw. zwei Jahren lediglich um die sprichwörtliche Goldene Ananas ging, steht diesmal für beide Mannschaften noch sehr viel auf dem Spiel. Um den erneuten Abstieg noch abwenden zu können, benötigen die Chemnitzer – neben der Schützenhilfe aus Mannheim – einen eigenen Sieg. Doch auch der FC Hansa muss unbedingt gewinnen, wenn er seine kleine Chance auf Rang 4 und damit auf die beiden Relegationsspiele gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg noch nutzen will. Das Hinspiel steigt, so viel steht fest, am kommenden Dienstag (7. Juli, 18.15 Uhr) in Nürnberg und wird ebenso im ZDF übertragen wie das entscheidende Rückspiel vier Tage später. Der Anstoß am 11. Juli ist ebenfalls für 18.15 Uhr vorgesehen, theoretisch könnten die Fernseh-Kameras dann auch im Rostocker Ostseestadion stehen.

Duisburg und Ingolstadt dürfen nicht gewinnen

Doch bis zu diesem Ziel ist es für Hansa noch ein beschwerlicher Weg, das weiß auch Trainer Jens Härtel: „Wir haben eine theoretische Chance, die nicht besonders groß ist. Und wir haben ein schweres Spiel vor der Brust, denn die Chemnitzer stehen nach der Niederlage in Zwickau jetzt unter dem Strich. Sie werden also alles investieren und sich noch einmal aufrappeln, um dieses Spiel zu gewinnen. Von dieser Seite wird es eine ganz unangenehme Aufgabe für uns.“ Während die Chemnitzer bei einem eigenen Sieg „nur“ auf eine Zwickauer Niederlage in Mannheim hoffen müssen, stehen für den Tabellensechsten FC Hansa (59 Punkte) noch zwei andere Begegnungen im Fokus. Der punktgleiche Fünfte MSV Duisburg darf sein Heimspiel gegen Unterhaching ebenso nicht gewinnen (es sei denn, Hansa gewinnt mit vier Toren mehr als Duisburg) der Vierte FC Ingolstadt (60 Punkte) sein Gastspiel beim Tabellensiebenten 1860 München (58 Punkte).

So weit die Theorie, die Jens Härtel noch hoffen lässt: „Klar ist, dass wir gewinnen wollen, um unsere Chance nutzen zu können, falls die anderen patzen. Was alles möglich ist, haben wir ja an den Ergebnissen des vergangenen Spieltags gesehen.“ Der Hansa-Trainer weiß, dass die beiden besser platzierten Teams unter großem Druck stehen, nachdem die Ingolstädter eine überraschende 0:2-Heimniederlage gegen Magdeburg und die Duisburger beim FC Bayern II den 2:2-Ausgleich erst in der Nachspielzeit kassiert haben. Hansa hingegen reist mit dem Rückenwind des 1:0-Heimsieges über Uerdingen nach Chemnitz, wo Jens Härtel seine Mannschaft aber wohl trotzdem wieder auf mehreren Positionen umstellen wird. Neben Sven Sonnenberg und Kai Bülow (nach abgesessenen Gelb-Sperren) werden sicherlich auch Kapitän Julian Riedel und Goalgetter Pascal Breier (15 Saisontore) wieder in die erste Elf zurückkehren. Über weitere Optionen dürfte zudem die medizinische Abteilung entscheiden. „Wir müssen auch noch einmal durchzählen, wie viele gesunde Spieler wir haben, die mitfahren können“, erklärt der Hansa-Trainer.

Unentschieden in Chemnitz würde nicht reichen

Auf keinen Fall darf es für die Hanseaten am morgigen Sonnabend Parallelen zum bislang letzten Gastspiel in Chemnitz geben. Seinerzeit hatten die Hanseaten durch einen frühen Treffer von Pascal Breier (4.) mit 1:0 geführt, zahlreiche Chancen zum Ausbau der Führung vergeben und dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert! Was damals „nur“ das Abrutschen von Rang 5 auf Rang 6 bedeutete, könnte diesmal fatale Folgen haben. Zumal eines feststeht: Ein Unentschieden in Chemnitz wäre morgen selbst bei einer hohen Ingolstädter Niederlage zu wenig, weil dann automatisch der TSV 1860 München noch an den Rostockern vorbeiziehen würde.

Von Dirk Harten