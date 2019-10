Richtenberg

Der Paukenschlag hallte am Donnerstagabend über Richtenberg, beim Pokalspiel am Sonntag konnten die Fans der SG Empor die Auswirkungen dann sehen: Ingo Plewka ist nicht der Trainer der Landesliga-Truppe. Am Seitenrand dirigierte wieder Robert Lembke gegen den Rostocker FC. Die Kommentare von beiden Seiten zum plötzlichen Ende fielen kurz aus. „Wir wurden am Abend überrascht“, sagte Lembke. Plewka: „Ich bin aus privaten Gründen in Absprache mit dem Vorstand nicht mehr Trainer. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Bis zur Winterpause übernehmen Ex-Coach Robert Lembke, der durch das Engagement von Plewka eigentlich kürzertreten wollte, mit Christoph Ehlert und Marcel Rieck. Zudem unterstützen Ex-Kapitän Marcel Bruzdziak und der aktuelle Spielführer Robert Bollhagen.

Von Horst Schreiber