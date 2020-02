Der Trainer der Fußball-Nationalmannschaft feierte am Montag 60.Geburtstag. Was viele schon vergessen haben: Im Jahr 2000 wäre der Badener um ein Haar Trainer bei Hansa Rostock geworden. Am Ende bekam Friedhelm Funkel den Zuschlag. Löw hatte erst abgesagt, es sich dann zu spät anders überlegt.