Stralsund

Das northerndarts.de Turnier 2020 ist weiter heißes Thema in der Dartsszene. Die Vorbereitung für die zweite Auflage des Turniers laufen auf Hochtouren, Spieler und Fans können den 1. Februar, an dem die Pfeile im Audimax der Hochschule Stralsund fliegen werden, kaum noch abwarten.

Das verdeutlicht ein Blick auf die Anmeldephase vor rund drei Wochen. Die Macher um Roland Arnold und Andreas Puschner haben die Teilnehmeranzahl zur Premiere auf 64 Spieler verdoppelt, dennoch war das Kontingent samt Warteliste bereits sechs Minuten nach Öffnung der Anmeldung restlos ausgeschöpft. „Das war Wahnsinn!“, platzte es ungläubig aus Alexander Arnold, dem dritten Orga-Mitglied, der diesmal selbst antreten möchte. Er kam selbst in die Bredouille, da er ursprünglich dachte, er könne sich mit der Anmeldung Zeit lassen. „ Andreas Puschner und René Zerm hatten im Blick, wie viele Leute auf der Seite waren, bevor die Anmeldung überhaupt losging. Ich stand gerade bei einem Konzert in Berlin und habe nach einem Hinweis der beiden fix alles per Handy eingetickert“, erzählt Alexander Arnold.

Gut möglich, dass es am Sonntag zu einem ähnlichen Run auf der Internetseite des northerndarts.de-Vereins kommt. Am 1. Dezember ab 12 Uhr können sich Fans online ein Platz beim größten Dartsturnier des Landes sichern. Und auch bei der Ticketreservierung lohnt es, schnell zu sein. Die Stimmung im vergangenen Februar im Younior Hotel war bereits großartig. Nun haben die Verantwortlichen mit der größeren Location an der Hochschule dafür gesorgt, dass noch mehr Dartsenthusiasten dabei sein können.

Das northerndarts.de Turnier hat sich aber nicht nur in der Szene herumgesprochen, auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow zeigt Interesse am Trendsport und wird als Schirmherr der Veranstaltung die Siegerehrung übernehmen. Und die wird es in sich haben. Andreas Puschner hat bereits angedeutet, dass der kommende Siegerpokal die Ausmaße der selbstgebauten Premierentrophäe von 2019 (82 cm hoch, 13 kg schwer) definitiv erreichen wird.

An der Multimedia-Show für die Finalsession basteln die Techniker Arnold und Puschner und Zerm derzeit. Ebenso befinden sich die Wände für die acht Dartboards im Bau. Die Verpflegung für Spieler und Zuschauer ist dank Sponsoren mittlerweile gesichert. Die große Show für den 1. Februar nimmt Formen an.

Ein Ticket für das northerndarts.de Turnier 2020 gibt’s ab 1. Dezember ab 12 Uhr für 6 Euro unter northerndarts.de

Von Horst Schreiber