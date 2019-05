Grimmen/Kandelin

„Ein bisschen komisch war es schon“, sagte Marcel Max über den Landesklasse-Aufstieg seiner Mannschaft. Eigentlich hätte der Trainer des Grimmener SV II am Sonntag nach dem 4:0-Erfolg beim TSV 1860 Stralsund III feiern wollen, doch die große Partylaune kam nicht auf. Der Grund: Einige Stunden zuvor bekam der GSV die Punkte aus der ausgefallenen Partie gegen den Kreisoberliga-Dritten aus Marlow vom Sportgericht gutgeschrieben. So waren die Grimmener schon vor dem Stralsund-Spiel aufgestiegen – quasi auf dem heimischen Sofa. Das beeindruckende am Aufstieg: Sechs Spieltage vor Schluss ist der GSV II nicht mehr von Platz 1 oder 2 zu verdrängen.

Gleiches gilt für den SV Kandelin, der am Sonnabend nach dem 3:0-Sieg bei der SG Empor Richtenberg II zumindest einen kleinen Freudentanz aufführte. Es war der letzte Zähler, der zum sicheren Aufstieg noch gefehlt hatte. Aufgrund der Dominanz des Führungsduos verkam der Kampf um die Spitzenplätze zur Formsache. 21 beziehungsweise 24 Punkte Vorsprung sprechen eine deutliche Sprache. „Wir wussten, wir haben eine gute Truppe. Deswegen haben wir auch das Ziel ausgegeben. Dass es aber so deutlich werden würde, hat uns alle überrascht“, bemerkte SVK-Trainer Peter Rahn.

Ausgelassen feiern wollen die Teams ihre Fabel-Saison dennoch. „Wir werden das wohl nach dem letzten Heimspiel gegen Niepars nachholen“, versprach Rahn, der am Sonnabend nicht beim finalen Schritt dabei sein konnte. Auch Max war am Sonntag nicht in Stralsund dabei, kündigte deshalb eine große Abschlussfeier am Saisonende an. Dann hoffentlich mit Meisterpokal in der Hand. „Jetzt heißt es: volle Konzentration auf den Titel. Den haben wir nämlich noch nicht sicher“, so Max.

Arbeitskollege Rahn will ihm den noch streitig machen, sieht aber wenig Chancen: „Grimmen ist so stark, die werden keine Federn mehr lassen.“ Max entgegnet grinsend: „Ich hoffe, Peter hat Recht.“

Teamwork ist Aufstiegsschlüssel

Für Rahn und Max ist es der erste Aufstieg als Cheftrainer im Männerbereich. 2017 hatte der Kandeliner die Truppe nach dem Abstieg aus der Landesklasse übernommen, war vorher Spieler und Co-Trainer beim SVK.

Für ihn ist der Erfolg nach zwei Jahren im Kreisfußball ganz klar auf die Zusammenarbeit im Verein zurückzuführen. „In dieser Saison haben alle im Verein die Kräfte auf die ersten Herren gebündelt. Da mussten die A-Junioren und zweiten Männer mitunter zurückstecken. Für diese Unterstützung möchten ich mich beim ganzen Verein bedanken!“

Marcel Max musste zu Saisonbeginn zunächst viel Arbeit ins Teambuilding stecken. Mit Erfolg. „Wir saßen vor der Spielzeit zusammen und haben überlegt, ob wir überhaupt eine zweite Mannschaft melden. Erst war der Nicht-Abstieg Ziel. Dann ist aus den Einzelspielern nach und nach ein echtes Team geworden“, berichtet der Coach.

Schlüsselerlebnis sei für ihn das Spiel in Sagard gewesen. Anfang April lagen die Trebelstädter zur Pause mit 0:2 zurück, gewannen aber noch mit 4:2. „In der Pause hatte ich gesagt: Jetzt könnt ihr zeigen, dass ihr ein Team seid!“, erinnert sich Max. „Die Reaktion hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg waren.“

Diesen Weg haben die Grimmener und Kandeliner nun gemeinsam frühzeitig vollendet. Bleibt noch die Frage nach der Meisterschaft zu klären.

Halbe Liga im Abstiegskampf

Während der Aufstieg seit Wochen eher mäßig spannend verlief, geht es im Abstiegskampf der Kreisoberliga weiter heiß her. Sieben Teams – somit die halbe Staffel – stecken mitten drin. Platz 8 und 13 trennen nur vier Zähler. Auch der Schlusslicht Rot-Weiss Trinwillershagen II darf nach dem Remis gegen den Tabellendritten aus Marlow noch auf den Ligaverbleib hoffen (neun Punkte Rückstand).

So ging es am Wochenende mitunter vogelwild zu. Beim 5:5-Krimi zwischen den punktgleichen Teams aus Bergen/ Putbus und Niepars wurde fünfmal eine Führung ausgeglichen. Im Inselduell zwischen Binz und Sagard glich Matteo Frulla per 20-Meter-Schuss in der Nachspielzeit für Binz zum 4:4 aus. Und Velgast ging bei Sassnitz mit 0:6 unter.

