Binz

Die Stürmer der SG Empor Sassnitz/ 1. FC Binz und des TSV 1860 Stralsund II bereiten dem gegnerischen Abwehrreihen seit Wochen Magenschmerzen. Die Top 4 der besten Torjäger der Kreisoberliga, Frieder Strubel ( Stralsund), Tim Essner, Matt-Leno Trams und Till Plumpe (alle Sassnitz/ Binz), zeichneten sich nach acht Spieltagen für 51 von insgesamt 80 Toren beider Teams direkt verantwortlich. Am Sonnabend trafen die Angriffsmaschinen der Liga im direkten Duell aufeinander. Das Spiel wurde allerdings von den Defensivreihen beherrscht, denn statt Offensivspektakel sahen die Zuschauer lediglich ein Törchen. Die Landesliga-Reserve setzt sich mit 1:0 durch. Torschütze: Strubel. Natürlich.

„Er ist halt ein starker Spieler, hat seine Qualitäten“, musste Strubels Bewacher Pavlos Stefanidis eingestehen. Sein Abwehr-Kollege Daniel Blum haderte: „Bei Gegentor müssen wir als Innenverteidiger besser stehen.“ Strubel empfing einen tiefen Pass durchs Zentrum, nahm an und schloss trocken aus rund 15 Metern ab (15.). „Solche Spieler kann man halt nicht immer stoppen“, meint Stefanidis, der ebenso wie Blum auch die Stralsunder Außenangreifer lobte.

Die TSV-Defensive musste am Sonnabend „nur“ Matt-Leno Trams in Schach halten, da Plumpe rotgesperrt und Essner im Urlaub war. „Die zusammen wäre heftig geworden“, glaubte Nicolas Glaser und gestand: „Bei Till weiß ich, der zieht dich aus! Da hätte ich schon ein bisschen Bammel gehabt.“ Gemeinsam mit Marcel Wollny, der kurzfristig in der Reserve aushalf, hatte der Youngster den SG-Sturm weitestgehend im Griff. Die Abschlüsse von Trams und Co. waren zu ungenau. Ebenso musste Marvin Müller im SG-Tor nur noch einmal doppelt retten. Die Torjäger vom Dienst kamen bei ungemütlichen Bedingungen nicht in Fahrt.

„Ich war immer so nah an Trams dran, dass er nur einen Kontakt hatte“, erklärte Glaser seine Abwehrstrategie und grinst hinterher: „Er ist schnell, aber ich bin schneller.“ Daniel Blum haderte nach dem „im Endeffekt verdienten Sieg“ der Stralsunder mit der gesamten Mannschaftsleistung: „Wir sind die ersten 20 Minuten gar nicht reingekommen, hatten viele Abstimmungsprobleme und die Abstände waren zu groß. Wir mussten viele Umstellungen verarbeiten, aber müssen das dennoch als Team besser machen.“

Der Erfolg beim zuvor noch ungeschlagenen Konkurrenten von der Insel veranlasste TSV-Trainer Heiko Gernetzki spontan zur Zieländerung. „Es heißt nicht mehr Aufstieg sondern Meisterschaft!“ Als Tabellenführer ist sein Team auf guten Weg.

Von Horst Schreiber