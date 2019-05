Stralsund

Der Radfahrer Alexander Ebell ist für seine extremen Touren auf zwei Reifen bekannt. Zuletzt machte er sich mit 180 weiteren Langstreckenfahrern auf die etwa 600 Kilometer lange Strecke des Hanse-Gravel von Hamburg bis nach Stettin. Das besondere an der Strecke, die mehrere Hansestädte miteinander verbindet: Es geht über Stock und Stein und durch den Wald. Keine idealen Bedingungen für einen Ritt entlang der kompletten Ostseeküste von MV.

„Gravel heißt so viel wie Schotter. Über weite Teile ist die Strecke naturbelassen. Dazu ist es eine Bikepacking-Abenteuer-Selbstversorgerfahrt. Man muss also alles auf dem Rad transportieren“, erklärt Ebell die Herausforderung. Die meisten Mitstreiter entschieden sich mit dem Mountain- oder Gravelbike an den Start zu gehen. „Jeder Zentimeter Reifenbreite kann helfen, besser voran zu kommen und die Handgelenke auf den Kopfsteinpflasterpassagen entlasten“, sagt Ebell.

Das Fahrerfeld hatte sich vorgenommen, die Strecke im Rennmodus, also mit möglichst leichtem Rad, wenig Gepäck, wenig Schlaf und hohem Tempo in Angriff zu nehmen. „Radeln bis einer heult“, nennt Ebell es scherzhaft.

Schon beim Start am Morgen in Hamburg zog sich das Feld aber schnell auseinander. „Jeder Sportler bevorzugte eine andere Geschwindigkeit und eine andere Pausenstrategie“, berichtet der Stralsunder, der sich zu Anfang noch über die guten Radwege in der größten Hansestadt freuen konnte. Erst im Hamburger Wald musste er durch Treppen und Trampelpfade erstmals vom Rad steigen.

Bis Bad Oldesloe ging es weiter auf einer alten Bahntrasse. Hier konnte Ebell mit seinem Tempo die ersten „Vorsprinter“ wieder einholen. Schon nach etwa drei Stunden passierte er das Ortsschild Lübeck und folgte der Trave Richtung Ostsee. Die erste Pause für den Stralsunder: „Am Herrentunnel und an der Trave musste ich kurz stoppen, weil ich auf Bus und Fähre umsteigen musste.“

Kurz vor Grevesmühlen findet der Sozialarbeiter einen Mitstreiter aus Rostock für den nächsten Streckenabschnitt. Die Hitze und die sandigen Wege zwingen die beiden aber immer wieder zum Schieben. Nach einer kurzen Pause in Rostock ging es in die Nachtfahrt. Der erste Hunger meldet sich, aber in Ribnitz hatte kein Laden geöffnet, der bei Ausdauersportlern bekannte „Hungerast“ konnte erst später bekämpft werden.

In der Dunkelheit ging es weiter. Für Ebell ein besonderes Gefühl: „Es war absolut still und ich habe mir einige Minuten einfach nur die Sterne angeguckt. Ich habe dann ein Gefühl der Dankbarkeit.“

Um 3.45 Uhr traf das Duo in Stralsund ein. Die erste geplante Pause mit einer kleinen Stärkung und 20 Minuten Schlaf. Danach ging es über Kopfsteinpflaster nach Wolgast. Die anderen Fahrer hatten sie schon längst hinter sich gelassen.

Kilometerlang fuhren sie auf geschlungenen Waldwegen, ab und zu kam die Morgensonne durchs Blätterdach. Das einzige Geräusch war das gedämpfte Abrollen der Reifen auf dem Waldboden. Auf dem Radweg auf Usedom kam Ebell ins Schwärmen: „Der Weg ist ein Traum. Es geht immer auf und ab parallel zur Küste durch den Wald. Eine tolle Strecke – kein Wunder, dass Usedom so beliebt ist.“

Am Stettiner Haff hatten zwar 450 Kilometer Gegenwind ein Ende, aber dann saß dem Langstreckenradler ein Gewitter im Nacken, das ihn allerdings verschonte. „Die letzten 50 Kilometer haben wir dann schon runtergezählt. Noch 40, noch 30“, beschreibt der Stralsunder die Zieletappe. Bei noch 25 km auf dem Tacho ging es über die Grenze nach Polen. „Da war es wirklich unangenehm zu fahren. Da wird scheinbar noch weniger für die Infrastruktur der Radwege getan, als in Deutschland. Man ist dem Verkehr schutzlos ausgeliefert“, regte sich der 39-Jährige auf.

Nach einigen Umwegen und Problemen das Ziel zu finden, hatte er es geschafft. Um 21 Uhr fuhr Ebell mit seinem Mitstreiter am Zielpunkt in Stettin ein – Erster! „Endlich geschafft!“, pustete Ebell nach 600 Kilometern und fast 35 Stunden auf dem Sattel durch.

Niklas Kunkel