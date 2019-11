Grimmen

Zwei Punkte zu wenig – da waren sich die Kicker des Grimmener SV nach dem 1:1 gegen den SV Warnemünde einig. Am elften Spieltag der Verbandsliga sammelte der GSV seinen achten Zähler und kriecht damit weiter weg vom Abstiegsplatz. Dabei wollten die Trebelstädter einen ordentlichen Satz machen. „Wir hatten uns schon ein hohes Ziel gesetzt“, meint Lukas Ziems, der an seinem 19. Geburtstag den Ausgleich erzielte.

Chancenwucher bringt GSV um zwei Punkte

Wie schon in Spielen zuvor, etwa gegen den SV Pastow (0:1), wucherten die Grimmener mit ihren Möglichkeiten. So scheiterte Benjamin Peter beispielsweise am Aluminium. Ein Chancenplus konnte die Hausherren nicht in Tore ummünzen. Stattdessen ging es torlos und die Kabinen und danach äußerst unglücklich weiter. Eine Freistoßflanke unterlief Schlussmann Carl Claas, im Gewusel sprang der Ball schlussendlich ans Bein von Eric Reinhauer und von dort ins GSV-Gehäuse – 0:1 (56.).

Gut zehn Minuten später kam Lukas Ziems für Nico Wehlitz in die Partie und benötigte keine Anlaufzeit. Eine Flanke aus dem Halbfeld segelte bis zum Rechtsaußen durch, der den Schlappen hinhielt und einnetzte (70.). Geburtstagsgeschenk selbst gemacht.

Allerdings vergab der GSV, der ohne den gelbgesperrten Kapitän Stephan Rambow antrat, in der Folge weitere Chancen, sodass die Drei-Punkte-Party ausblieb. „Die Stimmung nach dem Spiel war in Ordnung, Feierlaune kam aber definitiv nicht auf“, versicherte das Geburtstagskind.

Für den Aufsteiger aus Warnemünde war das Remis angesichts des Spielverlaufs sicher eher ein Punktgewinn. Dennoch haderte der Rostocker Trainer Eckerhard Pasch, der jahrelang beim GSV an der Seitenlinie stand, mit der Darbietung der Mannschaften: „Ein Spiel auf dürftigem Niveau.“

Umstrittener Platzverweis für Görmins Torwart

Mit dem Zähler stehen die Grimmener nun drei Punkte vor dem SV Görmin, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Der Lokalrivale musste sich parallel mit 0:5 beim Güstrower SC geschlagen geben. Für Furore sorgte allerdings die rote Karte für Torhüter Mathias Passow.

„Das war eine ganz blöde Situation“, berichtet Schult. Demnach sei der Platzverweis das Ergebnis einer fehlgelaufenen Fair-Play-Aktion gewesen. Laut Schult warf Passow den Ball ins Aus, weil ein Mitspieler am Boden lag. Der folgende Einwurf der Güstrower sollte zunächst ganz nach Fußballer-Knigge wieder bei dem Torhüter landen. Doch rollte der Ball langsam Richtung Tor-Aus, was den Görminern durch den daraus folgenden Abstoß auch lieb gewesen wäre, weshalb sie das Leder unangetastet ließen. Ein Güstrower Stürmer entschied schließlich, dem Ball doch noch nachzusteigen und die Chance zu nutzen. Passow wollte mit aller Kraft das 5:0 verhindern, entschied sich für die Grätsche und der Offizielle für Rot. „Wir wissen alle, er hätte es nicht machen sollen. Trotzdem hat die Aktion einen faden Bei­geschmack“, kommentiert Schult den Sachverhalt.

Wie lange Passow gesperrt werden wird, ist dem SVG-Coach noch nicht bekannt. Nach dem kommenden Spieltag treffen der SV Görmin und der Grimmener SV im Sportforum aufeinander. Zunächst muss der GSV in Boizenburg und der SVG gegen Schwerin bestehen.

Besonders nachhaltig war das Foul von SVG-Keeper Passow übrigens nicht: gleich die anschließende Aktion nach dem folgenden Freistoß nutzte der GSC zum 5:0.

Reserve wird überrollt

Einen ganz bitteren Fußballnachmittag erlebte die Vertretung des GSV. In der Landesklasse kamen die Grimmener gegen den SV Barth mit 1:8 unter die Räder. Sascha Grosse erzielte einen Hattrick zum Pausenstand. Justin Bunge blieb nur der Ehrentreffer zum Endstand in der 67. Minute.

Trotz der Pleite bleiben die Trebelstädter über den Strich, da Verfolger SG Reinkenhagen, die den ersten Abstiegsplatz belegt, zuhause gegen Kellerkind Concordia Zarnekow mit 2:6 verlor. Der zweite Aufsteiger neben dem GSV, SV Kandelin spielte torlos in Prohn.

Von Horst Schreiber und Alexander Kruggel