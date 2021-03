MV-Cup: Empor Rostock startet mit Sieg

Die Handballer des HC Empor Rostock sind mit einem Sieg in den MV-Cup gestartet. Das Team von Trainer Till Wiechers bezwang zum Auftakt den Stralsunder HV mit 29:20. Rückkehrer Marc Pechstein gab sein Debüt. Das Rückspiel findet am kommenden Freitag in Stralsund statt.