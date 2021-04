Stralsund/Schwerin

Die Verantwortlichen der Mecklenburger Stiere Schwerin und vom Stralsunder HV haben sich darauf geeinigt, die für Freitag angesetzte Partie im Handball MV-Cup auszusetzen. Grund dafür sind die steigenden Inzidenzzahlen in der Landeshauptstadt. „Wir sind Teil unserer Gesellschaft und möchten uns somit verantwortungsvoll verhalten. Nach kurzer Rücksprache mit den Kollegen aus Stralsund haben wir entschieden der aktuellen Entwicklung Rechnung zu tragen“, geben die Stiere auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

Wann das Spiel nachgeholt werden kann, ist derzeit noch nicht klar. „Wir wollen jetzt erstmal gucken, ob wir unser Heimspiel austragen können. Wir würden die Spiele natürlich gerne spielen, weil die Jungs richtig Bock darauf haben. Aber wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und es liegt nicht an uns, wann das möglich ist“, erklärt SHV-Geschäftsführer Markus Dau. Das Rückspiel, das den neu geschaffenen Wettbewerb beenden sollte, ist für den 30. April in der Vogelsanghalle in Stralsund angesetzt.

Als MV-Cup-Sieger steht bereits der HC Empor Rostock fest. Das Team, das momentan die Relegation um den Aufstieg in die 2. Liga spielt, hatte alle Spiele gegen die Schweriner und die Stralsunder gewonnen.

Von Niklas Kunkel