Die Planungen für die 3. Liga schreiten bei den Handballern des Stralsunder HV immer weiter voran. Nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Fischer und dem Abgang von Kay Landwehrs ( Doberaner SV), gab der Verein jetzt weitere Bausteine für die kommende Spielzeit bekannt.

Mit Maximilian Mißling (21) kommt von der HSG Nordsee der nächste junge Spieler mit Erfahrungen in der 3. Liga an den Strelasund. Der 1,91 Meter große Linkshänder soll mit Patrick Schmidt ein wurfgewaltiges Duo aus dem rechten Rückraum bilden. „Es ist toll, dass wir einen Spieler wie Max für uns gewinnen konnten. Mit seiner guten handballerischen Ausbildung wird er für zusätzliche Torgefahr aus dem Rückraum sorgen“, freut sich Geschäftsführer Markus Dau.

Dazu verlängerten zwei Spieler ihren Kontrakt beim SHV um ein weiteres Jahr. So soll Kapitän Martin Brandt die Mannschaft auch in der kommenden Saison als Anführer durch die Herausforderung 3. Liga bringen. Am Kreis wird nach seiner langen Verletzungszeit Ole Prüter weiterhin mit Jakub Vanek auf Torejagd gehen.

Neben den positiven Nachrichten, muss der SHV aber auch zwei weitere Abgänge verkraften. Besonders schwer wird der Verlust von Torhüter Tobias Malitz wiegen. Der Schlussmann hat sich in den letzten zwei Jahren zum Sieggaranten und Publikumsliebling gespielt. „Tobi hatte uns bereits vor der Saison informiert, berufsbedingt eventuell etwas kürzer treten zu müssen. Vor einigen Wochen kam er auf uns zu und teilte uns mit, dass er neben dem Job aktuell keine Möglichkeit sieht, den steigenden zeitlichen Anforderungen in der 3. Liga gerecht zu werden“, beschreibt Dau die Gründe. Damit steht die Torhüterfrage bei den Stralsundern in der Saisonvorbereitung im Mittelpunkt.

Des Weiteren wird auch Jon Ehlers in der kommenden Saison nicht in der Vogelsanghalle auflaufen. Der Mittelmann hatte bereits vor der Saison angekündigt, dass er studienbedingt in der Saison 20/21 nicht spielen kann.

