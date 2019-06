Gingst

Der Aufstieg in die Landesklasse war schon längst geritzt, für die Kreisoberliga-Meisterschaft mussten die Jungs von Tabellenführer Grimmener SV II aber noch ein letztes Mal ranklotzen. Am finalen Spieltag saß Lokalrivale SV Kandelin mit zwei Punkten weniger im Nacken. „Man hat gespürt, dass wir Druck hatten“, bemerkte Grimmens Nico Wehlitz deshalb. „Wir wollten unbedingt gewinnen, uns nicht auf unsere bessere Tordifferenz verlassen.“

Das mussten die Trebelstädter auch nicht. Beim SV Gingst gewann die Verbandsliga-Reserve letztlich souverän mit 6:0. Allerdings war das Duell gegen den Tabellenelften lange Zeit eng. Der Druck war tatsächlich zu spüren beim GSV, Erst nach über einer Stunde fiel er ab, als die Gäste den Sieg deutlich machten.

Dabei konnte Wehlitz mit zwei Treffern noch die 40-Tore-Marke knacken. „Ein Verteidiger war so ,nett’ und hatte mich im Strafraum gefoult“, erklärt der Stürmer die Entstehung seines 40. Saisontores. Den fälligen Strafstoß verwandelte Wehlitz zum 4:0 (79.). Später ließ der Top-Torjäger der Liga einen weiteren Treffer zum Endstand folgen (88.).

Zuvor hatte Spielertrainer Marcel Max mit einem Dreierpack die Weichen gestellt (23., 67., 69.). Das 5:0 markierte Tony Wolff (82.) „Wir hatten vor dem Spiel die Wahl zwischen Max oder mir als Sturmspitze. Die Mehrheit, mich eingeschlossen, hat für den Trainer ganz vorn und ich dahinter gestimmt. So hatte ich zum Teil selbst Schuld, dass er diesmal mehr Tore gemacht hat als ich“, lachte Wehlitz, der zehn Treffer in den vergangenen drei Partien erzielte.

Beeindruckt hat den Kicker auch die Unterstützung in Gingst. Mit fünf Kleinbussen war der Grimmener Tross auf die Insel Rügen gereist. „Das hatten wir noch nie. Das war wie ein Heimspiel“, staunte Wehlitz. Auch deshalb findet er die abgelaufene Saison „unfassbar geil.“

In der Tat: Die Zahlen sind beeindruckend. Kein anderes Team ausVorpommern-Rügen hat mehr Tore geschossen (122) und weniger kassiert (19). In der Rückrunde klingelte es nur viermal im Grimmener Kasten.

Die einzigen beiden Makel in der Bilanz 2019 hat die Reserve der SG Empor Richtenberg zu verantworten. Erst kegelte die Zweitvertretung den GSV im Halbfinale aus dem Kreispokal und verhinderte so ein mögliches Double. Kurz darauf bezwangen die Blau-Weißen die Max-Truppe erneut, brachten ihr den einzigen Punktverlust in der Rückrunde bei.

Kaum minder beeindruckend ist die Bilanz von Mitaufsteiger und Lokalrivale SV Kandelin. Der Tabellenzweite gewann zum Abschluss mit 3:1 beim TSV Sagard und wurde somit bestes Auswärtsteam der Liga (12 Siege, 1 Unentschieden).

Nach der Hinrunde standen die beiden Kontrahenten noch punktgleich auf den Aufstiegsplätzen, aufgrund der Heimniederlage im Spitzenspiel Mitte März hatte der SVK letztlich das Nachsehen im Meisterschaftsrennen.

Damit kehren die Kandeliner ebenso wie die Grimmener nach zwei Jahren im Kreisfußball zurück auf die Landesebene. Aus der Kreisoberliga abgestiegen sind der TSV 1860 Stralsund III und Rot-Weiß Trinwillershagen II. Der 1. FC Binz wird künftig als Spielgemeinschaft mit der SG Empor Sassnitz auflaufen. Der VfL Bergen II löst sich vom SV Putbus, bei dem bisher nur noch eine Altherren-Truppe geplant ist. Lok Stralsund, Traktor Kirchdorf und SV Barth II steigen auf.

Horst Schreiber