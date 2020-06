Meistertrainer Hartmann bilanziert: Kevin Müller top, Manfred Starke sehr auffällig

Rostock

Michael Hartmann, Meistertrainer der U 19 von Hansa Rostock, mussten im Finale Stammspieler Pelle Jensen (verletzt) und Ben Zolinski (Gelb-Rot) ersetzen. Hier blickt er auf seiner Ex-Schützlinge zurück. Kevin Müller (TW): „Er hatte alles reingeworfen. Wir hatten zwar Glück, aber das allein reicht nicht. Kevin hatte eine außergewöhnliche Leistung gezeigt.“ Lennart Bremer (RV): „ Lennart ist von links nach rechts gerutscht, um Ben Zolinski zu ersetzen. Er war ein sehr fleißiger Spieler.“ Tommy Grupe (IV): „Ein sehr wichtiger Baustein. Tommy hatte Geschwindigkeitsdefizite, antizipierte sehr gut und war kopfballstark.“ Tom Trybull (IV): Rückte aus der U 17 in die Abwehr. „Tom hatte ebenso eine starke Vororientierung und sich angeschlagen durchgebissen.“ Sascha Steinfeldt (LV): „Eine konstant gute Saison von Sascha, ist über sich hinausgewachsen.“ Kevin Pannewitz (DM): „Wir hatten überlegt, ob es Sinn macht, ihn von den Profis dazuzuholen. Bei Felix Kroos haben wir uns dagegen entschieden. Letztlich konnte Kevin an dem Tag nicht so viel geben.“ Haydar Cekirdek(RM): Stieß mit Zwilling Volkan im Sommer 2009 aus der Türkei zur Kogge. „Sehr fleißiger Spieler, technisch stark.“ Manfred Starke (LM): „War im Finale unser auffälligster Spieler, sorgte mit Dynamik für Entlastung.“ Tom Weilandt ( OM): „Tom hatte die Wochen davor nicht so stark performed. Dennoch hat man sein enormes Potenzial gesehen.“ Lucas Albrecht (ST): „Der ,Quereinsteiger’ aus Neubrandenburg hatte sehr an sich gearbeitet. Aus ihm hätte insgesamt mehr werden können. Schade, dass er selten das Vertrauen erhielt.“ Moris Fikic (ST): „Bei Moris wusstest du nicht: Was kriegst du heute? Unberechenbar. Ein Typ.“Wechsel: Edisson Jordanov für Weilandt (58.), Volkan Cekirdek für Pannewitz (64.), Nils Quaschner für Fikic (82.). Weitere Spieler, die in der Meistersaison zum Einsatz kamen: Sargis Adamyan, Michael Borchert, Johannes Brinkies, Erik Kemsies, Davis Klak, Paul Ladwig, Christian Alexander März, Tom Pohanka, Erik Schameitke, Jan Schekatz, Hannes Uecker, Marcus Weißenbacher, Tom Wilke.Aufstellung Leverkusen: Benjamin Carpentier – Tobias Haitz, Patrick Koronkiewicz, Christoph Kramer, Niko Opper, Thanos Petsos, Julian Riedel, Jules Schwadorf, Daniel von der Bracke, Pierre-Michel Lasogga, Tobias Steffen.Trainer: Sascha Lewandowski.

Anzeige

Von Horst Schreiber