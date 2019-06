Das Rammstein-Konzert war das Großereignis im Ostseestadion. Am Montag wurde die Bühne abgebaut. Am Mittwoch bekommt der Fußball-Verein seine Arena zurück. Das Konzert spült dem FCH eine Viertelmillion in die Kasse. Zudem wird neuer Rasen verlegt. In der kommenden Woche soll alles wie neu sein.