Bergen

Ein energischer Kampf über 90 Minuten reichte den Fußballern des VfL Bergen nicht, um dem Penzliner SV die dritte Saisonniederlage zuzufügen. Im Heimspiel spielte der VfL von Beginn an auf Augenhöhe gegen den designierten Aufsteiger in die Verbandsliga. Am Ende musste sich die Handschug-Elf aber etwas unglücklich mit 2:4 geschlagen geben. „Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Die Jungs haben ein super Spiel gemacht und es war spielerisch kein Unterschied zu sehen. Nur das Ergebnis ist am Ende ein bisschen ärgerlich“, bilanzierte Handschug.

Zuvor waren seine Spieler über 90 Minuten die aktivere Mannschaft, gegen die Effektivität im Angriff des PSV konnten sie aber nichts ausrichten. Bereits nach 14 Minuten gingen die Gäste durch einen Konter in Führung. Die scharfe Hereingabe von der rechten Seite bugsierte Nachwuchsspieler Danny Drzymotta etwas unglücklich ins eigene Netz. Kurz darauf wäre der Spitzenreiter beinahe noch weiter in Führung gegangen, aber David Heine im Tor des VfL verhinderte den Doppelschlag.

Danach spielten fast nur noch die Gastgeber, die sich besonders im Mittelfeld aggressiver im Zweikampf zeigten. Einen gewonnenen Ball spitzelte der starke Christian Stolt in die Spitze auf Jonas Thesenvitz, der mit dem Halbzeitpfiff für den verdienten Ausgleich sorgte.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Bergener dann aber wieder ihre gewohnte Schwächephase. Nicht einmal eine Minute nach Wiederanpfiff brachte PSV-Torjäger Alexander Lukesch Penzlin erneut in Front. Nur sieben Minuten später erhöhte Dustin Keil auf 3:1 für die Gäste. „Wenn wir die zehn schläfrigen Minuten nach der Halbzeit noch abstellen, sind wir ein Spitzenteam der Liga. Aber bisher kriegen wir das einfach nicht raus“, hadert Handschug mit dem frühen Rückschlag. Danach spielte Bergen – angetrieben von Stolt und Matti Pawzik – wieder nach vorn. Mit schnellen Pässen in die Schnittstelle der Viererkette des Gegners erspielten sie sich Chance um Chance. Aber sowohl Thesenvitz, als auch Kapitän Felix Essner und Felix Bergmann scheiterten. „Darin lag heute der Unterschied. Penzlin war einfach effektiver und deshalb stehen sie wohl auch da oben in der Tabelle“, analysierte Handschug.

Eine Systemumstellung, die den zuvor als Rechtsverteidiger agierenden Hannes Bruch auf seine gewohnte Position im Angriff brachte, sorgte dann aber doch noch für den Anschlusstreffer. Nach einem langen Pass zeigte sich der ehemalige Verbandsliga-Torjäger Bruch eiskalt und traf zum 2:3 (77.). Bergen mobilisierte die letzten Kräfte, schaffte es aber nicht, sich den verdienten Punkt zu holen. Stattdessen sorgte ein Elfmeter auf der anderen Seite in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Pawzik konnte den Konter der Gäste als letzter Mann nur noch mit einem Foul stoppen, den fälligen Strafstoß verwandelte Lars Meyne zum 4:2-Endstand.

Trotz der Niederlage zeigte sich Handschug optimistisch für den Saisonendspurt: „Die wichtigen Punkte haben wir vorher liegengelassen. Wenn wir die Leistung weiter abrufen können, will ich die letzten drei Spiele gewinnen und die Saison im Bereich der ersten Sechs beenden.“

Niklas Kunkel