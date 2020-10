Nach 1:2-Pleite: SV 90 Görmin bleibt Tabellenschlusslicht

Görmin

„Uns war schon vor der Saison klar, dass wir an der einer oder anderen Stelle Lehrgeld zahlen müssen und eine schwierige Aufgabe vor uns haben“, lautete das Fazit von SVG-Coach Frank Schult, nach der 2:1-Heimniederlage gegen den VFC Anklam.

In der ersten Halbzeit erlebte Schult seine Görminer nicht angriffslustig genug. Der Gegner sei nicht aggressiv genug angelaufen worden, im Gegenzug habe man die Anklamer zu sehr gewähren lassen, berichtete der Trainer. Zwei Treffer von VFC-Mann Arne Siebrecht in der ersten Halbzeit waren die Folge. Nach der Pause habe der SV schließlich alles in Waagschale geworfen, doch außer dem Anschlusstreffer, ein Kopfballtor durch Thomas Gaedtke, war nichts weiter drin.

Da die Görminer in fünf Liga-Spielen bisher noch nicht einen „Dreier“ festmachten, liegt das Team aus dem Peenetal derzeit mit zwei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. „In manchen Situationen fehlt uns zur Zeit noch die Cleverness“, begründet Schult, der zum Saisonbeginn den Verlust einiger Stammspieler verkraften und zudem fünf Nachwuchsspieler in den Kader integrieren musste, den verpatzten Start in die Spielzeit.SVG: Borchardt – Gaedtke (65. Wolf), Kühl (46. Thürmer), Lüttjohann, Meyer, Schulz, Brandt, Schultz, Gehlhaar, Schmidt, Alnajar (65. Rese).Tore: 0:1, 0:2 Siebrecht (15., 20.), 1:2 Gaedtke (55.)

Alle Ergebnisse der Landesliga Ost (6. Spieltag):FSV Blau-Weiß Greifswald – SV Hanse Neubrandenburg 2:0 (1:0)Penkuner SV Rot-Weiß – Greifswalder FC II 0:4 (0:0)SV 90 Görmin – VFC Anklam 1:2 (0:2) TSV Friedland – SV Teterow 6:3 (4:1) SG Karlsburg/ Züssow – SV Siedenbollentin 1:1 (0:1)Spielfrei: FSV 1919 Malchin

Von Alexander Kruggel