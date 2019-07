Rostock

Erfreuliche Nachrichten von Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock: Erik Engelhardt hat sich am vergangenen Wochenende bei der Generalprobe gegen Hannover 96 (0:0) nicht schwerer verletzt. Der Mittelfeldspieler hatte am Sonnabend zu Beginn der Partie mit Knieproblemen ausgewechselt werden müssen und sich am Dienstag einer genaueren Untersuchung unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass das Kreuzband intakt ist, sich aber im Knie Flüssigkeit angesammelt hat.

Am Mittwoch stieg auch Linksverteidiger Nico Rieble wieder ins Training ein. Der 23-Jährige hatte am Vortag das Training abbrechen und sich am Knöchel behandeln lassen müssen.

Christian Lüsch