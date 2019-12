Prohn

Die Durststrecke war lang, die Tabellensituation dementsprechend brenzlig. Der SV Prohner Wiek, der nach dem Rückzug des FSV Garz Tabellenletzter der Landesklasse I ist und der Grimmener SV II, bis vor dem Wochenende Vorletzter, konnten seit Mitte Oktober nicht mehr gewinnen. Nun haben beide Teams mit eindrucksvollen Siegen diesen Negativlauf gestoppt. Prohn bezwang Ribnitz-Damgarten zuhause mit 4.1, der GSV Concordia Zarnekow mit 4:0. Dafür „schob“ sich der SV Kandelin nach dem 0:5 beim FSV Bentwisch II mit der dritten Pleite in Serie ohne eigenen Torerfolg zwischen Grimmen und Prohn.

In Abwesenheit von Cheftrainer Tino Dell erzielte der SV Prohner Wiek erstmals in dieser Spielzeit vier Treffer in einem Spiel. Zudem ging auch das Tor der Gäste auf das Prohner Konto. Jan Wilken traf in der 31. Minute ins eigene Gehäuse. Zuvor brachte Mathias Millat die Hausherren per Elfmeter in Front. Nach der Pause war der Kapitän erneut erfolgreich und brachte des SVP wieder in Front (49.).

Ribnitz-Damgarten bot eine unterirdische Vorstellung. „Wir haben ein ganz schlechtes Zweikampfverhalten gezeigt“, so PSV-Trainer Steve Oklitz, dessen Mannschaft auch offensiv nur wenig gelang. „Wir hatten eine Passquote von zehn Prozent und haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben. Wenn elf Spieler nicht ihr Potenzial abrufen, kann man nicht gewinnen“, sagte Oklitz verärgert.

Das nutzten die Prohner in Person von Hannes Brose noch zweimal in der Schlussphase aus. Er traf in der 83. und 91. Spielminute zum Endstand. In der Rückrunde müssen die Sundkicker nun noch sechs Punkte aufholen. Diesen Vorsprung hat nämlich die SG Reinkenhagen, die auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht. Am Sonntag verloren die Sundhäger mit 1:5 in Faulenrost. Andreas Kuhn gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (25.).

Nur noch zwei Punkte hinter Reinkenhagen steht die Reserve des Grimmener SV. Beim 4:0-Erfolg gegen Zarnekow leistete die GSV-Defensive gute Arbeit, denn sie ließ Liga-Toptorjäger Marcel Schoknecht (17) nicht zur Entfaltung kommen. Stattdessen traf Grimmens bester Angreifer Robert Fischer zur Führung (11.). Nick Buchholz (39.), Jano Block (50.) und Justin Bunge (52.) schossen den in der Höhe unerwarteten Sieg heraus. Ein Tor mehr hätte den GSV sogar vor Gegner Zarnekow auf Platz zwölf springen lassen.

Am Wochenende verabschieden sich die Landesfußballer in die Winterpause. Grimmen hat Ribnitz-Damgarten zu Gast, Prohn Faulenrost, Reinkenhagen reist nach Stavenhagen, Kandelin muss nach Trin.

Von Horst Schreiber