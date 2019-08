Stralsund

Als Niklas Reimelt in der 90. Minute mit einer sehenswerten Bogenlampe aus rund 20 Metern über Torwart Karl-Eric Bernhardt zum 3:1-Endstand traf, war die Erleichterung groß bei den Landesliga-Kickern des TSV 1860 Stralsund. „Man muss auch dreckig gewinnen“, hakte Trainer Robin Baarhs den geglückten Sieg gegen die Reserve des Greifswalder FC ab.

Lange Zeit tat sich seine Elf schwer im zweiten Ligaspiel. Wenig Tempo im Spielaufbau, dazu einige leichte Abspielfehler. Doch auch der Gegner tat sich auf stumpfen Rasen schwer. Das Spiel war in Halbzeit eins unansehnlich. Dazu passt der Führungstreffer für die Hausherren: Einen Freistoß bekam Kristaps Freimanis, der noch auf seine Abwehrposition trottete, an den Hinterkopf, von wo aus der Ball ins Tor fiel (15.). Die Verwunderung über dieses kurioses Tor überwog über die Freude bei den TSV-Kickern und -Anhängern.

Nach rund einer halben Stunde der Schock für die Hausherren. Schlussmann Alexander Gernetzki riskierte beim Rauslaufen alles und schlug den Ball vor Mit- und Gegenspieler weg, verletzte dabei aber unglücklich Abwehrmann Martin Otto. Der Routinier musste vom Platz und fällt für das Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend bei der SG Karlsburg/ Züssow aus.

In der 1860-Kabine wurde es dann energisch. Baarhs gefiel das Auftreten seiner Mannschaft überhaupt nicht. „Das war nichts!“, polterte der Übungsleiter. Die Ansprache wirkte mit Verzögerung. Nach 66 Minuten wechselte Baarhs den Sieggaranten ein. Marten Bergmann ersetzte Paul Scholz, Niklas Reimelt Steffen Pompe. In ihrer ersten Aktion steckte Bergmann auf Reimelt, der Michael Lindberg in Szene setze – 2:0 (67.).

„Von außen sah es so aus, als hätten wir alles im Griff. Wir hatten zwar weniger Ballbesitz aber mehr vom Spiel. Doch das Spiel verflachte. Umso schöner war es, dass ich reinkomme und das Ding auflege“, sagte Reimelt.

Stralsund wurde nun überwiegend über die Flügel gefährlich. Aussichtsreiche Angriffe wurden aber häufig wegen Abseits zurückgepfiffen. Auch Greifswald tat in der zweiten Hälfte mehr für ein besseres Landesliga-Spiel. Zehn Minuten vor Schluss wurde das Spiel spannender und intensiver, denn Clemens Galonski verwandelte einen Elfmeter (79.) zum Anschluss. Der GFC wollte weiter nach vorn, um doch noch einen Punkt zu entführen. Weitere Hochkaräter sprangen für die Reserve aber nicht heraus.

Stralsund bekam dadurch Platz zum Spielen. Nach einer GFC-Ecke landet der Ball bei Reimelt. Der Joker fackelte nicht lange und setzte den Schlusspunkt (90.). „Glücklicherweise treffe ich Ball so“, sagte der Joker und lobte das Team: „Jeder hat gebissen, jeder hat gekämpft. So muss das weitergehen!“

Richtenberger zeigen Comeback-Qualitäten

Bei der SG Empor Richtenberg schwang sich am Sonnabend der Jüngste im Kader zum Spieltagshelden auf. Ebenfalls nach Einwechslung läutete der 17-jährige Thorben Köhler die Aufholjagd seiner SGE bei der SG Karlsburg/ Züssow ein. Am Ende stand das zweite Remis im zweiten Spiel für den Aufsteiger – 2:2 (0:1).

0:2 lagen die Richtenberg zurück, ehe Köhler eine Hereingabe von links zum Anschlusstreffer verwertete (73.). „Der Treffer war schon was Besonderes. Ich schieße ja sonst nie Tore. Alle in Richtenberg haben gratuliert“, sagte Köhler.

Der Youngster, eigentlich Innenverteidiger, wurde zwölf Minuten vor seinem Treffer von Trainer Ingo Plewka in ungewohnter Rechtsaußen-Position auf das Feld beordert. „Ich war etwas überrascht von der Einwechslung“, gestand der Teenager und spielte seinen ersten Männer-Auftritt cool runter: „Aufgeregt war ich nicht – alles easy.“

Easy war dann auch der Elfmeter für Torjäger Thomas Boljahn, den er nach Foul an Sebastian Sauer zum Endstand versenkte (87.). „Dafür, dass wir 0:2 zurücklagen, sind wir mit dem Punkt zufrieden. Gut, dass wir als Aufsteiger zweimal nicht verloren haben“, meint Köhler.

Im Sommer ist der 17-Jährige an die SG Empor herangetreten. Der Schüler des Stralsunder Hansa-Gymnasiums wollte in seinem Abiturjahr nicht mehr für den Sport zwischen seinem Wohnort Richtenberg und Nachwuchs des TSV 1860 Stralsund pendeln. „Ich dachte mir, ich versuch’s mal bei Empor“, bestätigt Köhler. So wurde er bis zu seinem Geburtstag im März mit einer Sonderspielgenehmigung ausgestattet. Vergangene Woche kam „Grünes Licht“ vom Verband. Im ersten Duell gegen Blau.Weiß Greifswald musste Köhler noch von außen zugucken.

Der Sprung von der B-Jugend in den Männerbereich ist groß, gibt Köhler zu. „In der B-Jugend hat es noch gereicht, aber für den Männerbereich bin ich als Innenverteidiger eigentlich zu klein. Der Körper, die Kraft, die Zweikampfhärte sind der größte Unterschied zum Nachwuchsfußball“, so der 1,80 Meter großen Mann. Für Köhler und die SG Empor hat es aber – zumindest an diesem Wochenende – auch so geklappt.

Bergen mit Last-Minute-Sieg, Baabe geht unter

Bei den beiden Ligakonkurrenten von Rügen lagen die Gefühlswelten am 2. Spieltag weit auseinander. Blau-Weiß Baabe verlor krachend gegen den Laager SV mit 1:7 (0:5). Der VfL Bergen entschied das Duell gegen Verbandsliga-Absteiger FSV Malchin in der 86. Minute durch einen Treffer von Tim Vergils zum 3:2 (1:2).

Von Niklas Kunkelund Horst Schreiber