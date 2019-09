Stralsund

Im Favoriten-Duell der Landesliga Ost zwischen TSV 1860 Stralsund und SV Siedenbollentin verdienten sich lediglich die Defensivauftritte beider Mannschaften das Prädikat „Spitzenspiel“. Die Offensivabteilungen kamen beim 0:0 am Sonnabend nur selten zu Großchancen, weil beide Teams entweder zu einfallslos oder ungenau nach vorn agierten.

„Ich denke, wir hatten eine hundertprozentige, Stralsund vielleicht achtzigprozentige Chancen“, meinte SVS-Keeper Marcel Nierstenhöfer. So musste der Schlussmann der Gäste an alter Wirkungsstätte zweimal in höchster Not retten.

Die besten Möglichkeiten für die weiter ungeschlagenen Stralsunder hatten zum einen Simon Gurlt, der am Strafraum freigespielt wurde und dessen Abschluss vom stark parierenden Nierstenhöfer entschärft wurde. Zum anderen bekam Michael Lindberg im Gewusel nach einem Freistoß aus der Drehung nicht genügend Druck hinter den Ball. So war Nierstenhöfer beim Schuss aus zehn Metern wieder blitzschnell unten. Auf der anderen Seite lenkte Alexander Gernetzki einen strammen Schuss über die Latte und blieb später im Eins-gegen-Eins Sieger, als ein SVS-Stürmer aus abseitsverdächtiger Position allein auf ihn zustürmte.

Keeper wäre lieber zum Verbandsligaspiel zurückgekehrt

Nierstenhöfer, der zweieinhalb Jahre lang das Tor beim FC Pommern hütete, haderte mit der Punkteteilung: „Wir müssen weiter Zähler aufholen.“ Der selbsternannte Aufstiegskandidat hat als Tabellensiebter weiter vier Punkte Rückstand auf Spieltagskonkurrent TSV 1860 und einen mehr auf den neuen Spitzenreiter Greifswalder FC II. Dennoch ist Nierstenhöfer zuversichtlich: „Wir haben ein Team, das oben mitspielen kann. Aber es gibt eben auch andere gute Teams wie Stralsund oder Malchin.“

Seine Rückkehr ins Stadion der Freundschaft hat sich der 29-Jährige nicht nur wegen des Ergebnisses anders vorgestellt. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns erst in der Verbandsliga wiedertreffen würden.“

Marcel Nierstenhöfer, Torhüter des SV Siedenbollentin, stand über zwei Jahre in Stralsund im Tor. Quelle: Niklas Kunkel

Es wurde aber die Landesliga, in die der Keeper ungeplant wechselte. Ursprünglich hatte Nierstenhöfer nach seinem Engagement in Stralsund im Juni 2018 seine Torwarthandschuhe an den Nagel gehängt. Im vergangenen Winter kam die Anfrage aus dem Dorf bei Neubrandenburg. „Ich bin nach Siedenbollentin gegangen, weil mich Hagen Reeck (Trainer/d. Red.) überzeugt hatte. Er macht gutes Training und behandelt die Landesliga ebenso professionell als wäre es Verbands- oder Oberliga. Beim SVS trifft viel Fußball-Sachverstand aufeinander“, erzählt der Greifswalder, der wie viele andere aus der Hansestadt zum Training pendelt. „So mache ich viel mit den Jungs außerhalb des Platzes“, meint Nierstenhöfer und zieht den Vergleich mit dem Ex-Klub: „In Stralsund hatten wir auch ein super Team. Nur war es da schwieriger, wenn es für mich nach dem Sport alleine nach Greifswald ging.“

Ausgerechnet die Stralsunder Ex-Kollegen haben ihm nun einen (weiteren) Stein in den Weg an die Tabellenspitze gelegt. Auf Stralsunder Seite wollte ob der ungewohnten Offensivschwäche keine rechte Freude über den Punktgewinn aufkommen. Am Sonntag wartet mit dem VfL Bergen das nächste starke Team der Liga.

Richtenberg springt auf Rang 4

Genau wie Absteiger 1860 bleibt auch Aufsteiger SG Empor Richtenberg nach fünf Spielen ungeschlagen in der Liga. Gegen den Penkuner SV setzten die Jungs von Trainer Ingo Plewka am Sonntag ein dickes Ausrufezeichen und „ballerten“ sich dank eines 6:0-Erfolgs auf Platz 4 der Tabelle.

Es machte sich bemerkbar, dass Torjäger Thomas Boljahn nach zuletzt arbeitsbedingtem Ausfall wieder mitmischte. Der Stürmer erzielten einen Doppelpack, eröffnete das Toreschießen in der 17. Minute und beendete es neun Minute vor Schluss. Dazwischen trafen Ousmane Konaté (31.) und Sebastian Sauer (38.) zum 3:0-Halbzeitstand. Christian Schwittay (63.) und ein Eigentor von Mateusz Jarzabek (74.) besorgten das 4:0 und 5:0.

Damit schoss sich die SGE ordentlich warm für das Duell am Sonnabend gegen die beste Defensive der Liga aus Siedenbollentin.

SV Baabe überrascht, VfL Bergen erwartungsgemäß

Einen nicht unbedingt zu erwartenden Sieg fuhr der zuletzt schwächelnde SV Blau-Weiß Baabe ein. Das Team vom Mönchgut gewann gegen Blau-Weiß Greifswald mit 2:1. Der VfL Bergen setzte sich mit 3:1 beim Schlusslicht SG Karlsburg/ Züssow durch.

Statistik Landesliga TSV 1860 Stralsund – SV Siedenbollentin 0:0 1860: Gernetzki – Metzentin, Schreiber, Otto, Lorenz, Bergmann (81. Wedel), Pompe, Gurlt, Lindberg, Scholz (67. Kutz), Reimelt (81. Strubel). SG Empor Richtenberg – Penkuner SV 6:0 (3:0) SGE: Rieck – Rösener, O. Bollhagen, R. Bollhagen, Peters, Eichstädt (70. Labahn), Sauer, Schwittay, Töpfer (79. Hesse), Boljahn, Konaté (63. Knapp). Tore:1:0 Boljahn (17.), 2:0 Konaté (31.), 3:0 Sauer (38.), 4:0 Schwittay (63.), 5:0 Jarzabek (74./ET), 6:0 Boljahn (81.).

Von Niklas Kunkel