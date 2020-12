PR-Streich: Video-Clip der Vorpommern Vandals geht viral

Greifswald

„Mein Handy hat nicht mehr stillgestanden, unser Vorstand hat Dutzende von Mails bekommen. Von überall her kam Unterstützung“, erzählt Tobias Bessert begeistert. So richtig kann es der Nachwuchs-Coach der Vorpommern-Vandals noch nicht glauben, was ein paar Minuten Sendezeit im bundesweiten Fernsehen für ihn und seinen Verein möglich machen könnten. Sonntagabend hatten die Footballer einen kurzen Gastauftritt bei „Ran NFL“, der wohl wichtigsten deutschsprachigen Fernsehsendung für American Football. Seitdem ist ihr Traum von einem Mannschaftsbus für die Nachwuchsabteilung der Vandals in greifbare Nähe gerückt.

Vandals-Nachwuchs wächst

Aber der Reihe nach: Aktuell haben die Greifswalder den Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendbereich aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt. Trotzdem erfährt die Nachwuchs-Abteilung der Vandals regen Zulauf. Was sich jeder Verein für seine Jugendarbeit wünscht, könnte für die Footballer aber auch zum Problem werden. Denn das Einzugsgebiet der Flagfootball-Ligen, in der unter anderem die U12 und die U15 der Greifswalder spielen, erstreckt sich über ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Videoclip sorgt für Aufsehen

„Bisher haben wir es zusammen mit den Eltern zum Glück immer geschafft, die Fahrten zu Turnieren für alle Kinder zu organisieren“, berichtet Bessert. Das könnte in der neuen Saison im nächsten Jahr aber schon anders aussehen. Wie genau zeigt ein Video-Clip, den die Vandals zusammen mit dem Greifswalder Produzenten Bela Kreuchauf realisiert haben. Bessert und seine Team-Kollegen steigen in ein Auto, auf dem Weg zu einem Spiel. Plötzlich ist der kleine Tom, ein Nachwuchsspieler der Vandals, zu sehen. Er fragt: „Und was ist mit mir? Ich muss auch zum Turnier.“ Leider sei das Auto schon voll, muss Bessert dem Jungen sagen. Mit einem Pappschild in den Händen muss Tom daraufhin per Anhalter zum Turnier fahren.

Verlosung könnte Nachwuchsfahrten erleichtern

Rührende Bilder, auch wenn die Szene natürlich nur gestellt ist. Mit dem Videoclip machen die Vandals auf eine Verlosung der Sparkasse Vorpommern aufmerksam. Die verschenkt einen Kleinbus an denjenigen Verein, der bei einem Online-Voting bis Donnerstag (12 Uhr) die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. Die Vandals sind nicht die einzigen Footballer aus Vorpommern, die bei der Aktion mitmischen. Auch die Stralsund Pikes sind über ihren Dachverein SV Medizin Stralsund vertreten. Bei dem Mehrsparten-Verein würden auch weitere Abteilungen wie Tischtennis und Rollstuhlbasketball vom ersten eigenen Vereinsbus profitieren. Daneben sind noch fünf weitere Sportvereine aus der Region vertreten.

Viel Zuspruch aus der Football-Community

Für die dürfte es im Rennen um die Stimmen allerdings ziemlich eng werden. Aktuell liegen die Vandals nämlich unangefochten und mit Abstand in Führung. Das liegt nicht zuletzt an der Popularität der Sendung ran NFL, an deren Netz-Reporter Christoph „Icke“ Dommisch sich Tobias Bessert hilfesuchend gewendet hat. Und Dommisch, der sonst eher die US-Profis auf dem Radar hat, lieferte. Frei nach dem Motto „Football is Family“ – seit Jahren der Wahlspruch der Football-Community – zeigte er den Videoclip und forderte die Zuschauer dazu auf, für die Vandals abzustimmen. Auch im Netz und über die Sozialen Medien rührte Ran die Werbetrommel für den Greifswalder Verein.

Bessert: „Freuen uns über die große Bühne“

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Von etwas mehr als 2000 Stimmen hat sich die Zahl der Votings für die Vandals innerhalb von 24 Stunden auf über 6000 verdreifacht. „Wir freuen uns natürlich über die große Bühne und den Zuspruch. Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass alle Vereine, die zur Abstimmung stehen, eine tolle Nachwuchsarbeit leisten und den Transporter verdient hätten“, bleibt Bessert bescheiden. Und noch ist die Verlosung ja auch nicht beendet. Unter https://www.spk-vorpommern.de/vereinstransporter finden Sie die Abstimmung und eine Vorstellung aller teilnehmenden Vereine.

Von Alexander Kruggel