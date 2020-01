Phillipp Tautenhahn beendet Turnier-Marathon auf Platz drei

Grimmen

Phillipp Tautenhahn war am Sonntag schon nach der Gruppenphase erschöpft. Kein Wunder, denn der Kicker des FC Förderkader René Schneider hatte bereits zwei Turniere in den Knochen, als er sich beim 13. Handelshof-Vorpommern-Cup in Grimmen die Fußballschuhe zuband. Am Freitag war der 23-Jährige mit dem Beachsoccer-Team 1. FC Versandkostenfrei in Bentwisch aktiv. Einen Tag später hütete er das Tor des FC Förderkader bei der Rostocker Stadtmeisterschaft und am Sonntag streifte sich Tautenhahn das Spielertrikot über. Nach Platz eins und Rang fünf beendete der Rostocker seinen Hallenfußball-Marathon mit Bronze. „Ich bin echt im Eimer“, schnaufte Tautenhahn.

Ursprünglich wollte der verletzungsanfällige Kicker die Hallensaison komplett auslassen. Vor knapp einem Jahr zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Das Risiko wollte er diesmal vermeiden. Doch weil Förderkader-Stammkeeper Philip Fleischer bei der Stadtmeisterschaft passen musste, sprang Tautenhahn ein. Und da er „Bock aufs Feld“ hatte, nahm er die Herausforderung in Grimmen auch noch an und ließ die Torwarthandschuhe in der Tasche.

Obwohl „Taute“ den offensiven Part einnahm, war er doch mit defensiven Aufgaben beschäftigt. „Für mich ist das Wichtigste, keinen Fehler zu machen, der zum Gegentor führt, Zweikämpfe zu führen und den Gegner vom eigenen Kasten wegzuhalten“, beschrieb er.

Das klappte gut. Mit seinem Team erreichte er die Zielstellung Halbfinale, schied dort aber im Neunmeterschießen gegen den späteren Sieger FC Mecklenburg Schwerin aus. Fast wichtiger als das Erreichen des Halbfinals war allerdings der 2:1-Auftaktsieg gegen den SV Warnemünde. Denn noch am Sonnabend entschieden die Seebadkicker die erste Partie bei der Rostocker Stadtmeisterschaft für sich – Förderkader hatte das Nachsehen, der SVW verteidigte den Cup. „Der Sieg gegen Warnemünde in Grimmen war Balsam für die Seele“, gestand Tautenhahn.

Persönlich lief es für den Keeper im Feld in Grimmen jedoch nicht unbedingt besser als in Rostock. Denn ein Tor blieb ihm diesmal verwehrt. Halb so wild, einen Torjubel hatte Tautenhahn sowieso nicht vorbe­reitet.

Da zeigte sich Sascha Grosse vom SV Barth treffsicherer. Mit vier Buden verpasste er nur knapp das Entscheidungsschießen zwischen den besten Torjägern Sven Körner (Rostocker Robben) und Markus Studier ( Mecklenburg Schwerin, beide 5 Tore), das der Rostocker gewann. Grosse war dennoch sehr zufrieden mit seiner Hallenpremiere in diesem Winter. „Das hat Megaspaß gemacht, ein paar höherklassige Mannschaften zu ärgern“, grinste der 25-Jährige.

Mit dem SV Barth knöpfte er dem FC Förderkader in der Vorrunde ein 3:3 ab und schob sich so vor die Rostocker in der Gruppe. Im Spiel um Platz drei hatten dann aber Tautenhahn und Co. dank eines Treffers von Danilo Hopfmann Sekunden vor Schluss die Nase vorn (3:2).

„Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, aber unser Ziel war, uns bloß nicht abschießen zu lassen, und das haben wir erreicht“, sagte Grosse und schob hinterher: „Ich mag Hallenfußball – schöne Schiebchen, geile Spielzüge.“ Das Landesklasse-Team sorgte mit feinem Kombinationsfußball für Aufsehen.

Daher lud Organisator Christian Bockhahn die Barther bei der Siegerehrung spontan für die kommende Ausgabe ein. „Schön, wenn wir einen guten Eindruck hinterlassen haben“, freute sich Grosse.

Ähnlich erschöpft wie Tautenhahn dürfte auch das Organisationsteam des Handelshof-Vorpommern-Cup sein. Denn die Turnierserie wurde am Freitagabend von den Ü-35-Kickern eröffnet. Am Sonnabend legten acht Teams aus der Trebelregion beim Turnier des GSV II nach, ehe am Sonntag der Abschlusscup stattfindet. Insgesamt strömten mehr als 1000 Zuschauer in die Sporthalle Südwest – Rekord.

Von Horst Schreiber