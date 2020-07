Piranhas erhalten Oberliga-Lizenz

Rostock

Der Rostocker Eishockey Club hat eine wichtige Hürde für die kommende Spielzeit genommen. So haben die Piranhas die Zulassung zur Oberliga Nord vom Deutschen Eishockey-Bund ( DEB) ohne Auflagen erhalten, wie es schon in den vergangenen Jahren der Fall war.

Dennoch gibt es Ärger in der Liga. So wurde den Icefighters aus Leipzig und den Hannover Scorpions die Lizenzierung bislang verweigert, was einen Sturm der Entrüstung bei der Konkurrenz auslöste. „Dies kann in der aktuellen Corona-Pandemie noch weitreichende Folgen haben“, heißt es in der Pressemitteilung des Klubs, ohne nähere Details zu nennen. Die Vereine der Oberliga Nord haben bereits ihre Solidarität bekundet und fordern den DEB zum Dialog auf.

Der REC hingegen kann seine Planungen weiter vorantreiben. So wird Stürmer Sebastian Brockelt sein Engagement in der Hansestadt fortsetzen. Der gebürtige Zittauer geht damit in seine vierte Saison bei den Raubfischen. Zuvor hatte bereits Werner Hartmann sein Arbeitspapier um eine weitere Spielzeit verlängert.

Von René Warning