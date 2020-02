Pokal: 1860 II muss zur Insel-SG

Stralsund

Der letzte Schritt vor dem Kreispokalfinale steht fest. Am Wochenende wurden die beiden Halbfinalpartien ausgelost. Ralf Schade vom SV Gransebieth loste der SG Empor Sassnitz/ 1. FC Binz den TSV 1860 Stralsund II zu. Die andere Partie bestreiten der Tribseeser SV und der SV Traktor Kirchdorf. Beide Spiele werden am 11. April, am Osterwochenende, angepfiffen. Die Partie zwischen Tribsees und Kirchdorf findet auch schon in zwei Wochen einmal statt – beim Rückrundenauftakt der Kreis­oberliga.

Von Horst Schreiber