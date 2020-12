Profis ganz privat: Das posten die Sportler aus MV auf Instagram und Co.

Greifswald/Rostock/Schwerin

Aus unserem Alltag sind sie kaum noch wegzudenken. Soziale Netzwerke, wie Facebook, Instagram und Co. Neben Popmusikern und Models stehen gerade Sportpromis, wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar, auf den Plattformen hoch im Kurs. Zusammen bringen es die drei Fußballidole auf Instagram auf gut 550 Millionen Abonnenten, die die zum Teil sehr intimen Schnappschüsse und Videoclips aus dem Alltag ihrer Idole online verfolgen.

Denis Imoudu : Mit dem Van ins Grüne

Doch nicht nur die Weltstars, sondern auch die Profis aus MV haben ihrer Fangemeinde im Netz einiges zu bieten. Die Volleyballerin Denise Imoudu beispielsweise hat gleich zwei Instagram-Profile. Auf ihrem persönlichen Account teilt die Palmberg-Zuspielerin mit ihren gut 2000 Followern Bilder von sich selbst, ihrer Familie, ihren Freunden. Ihren zweiten Account hat sie ihrer Leidenschaft für den Abenteuerurlaub gewidmet. Zusammen mit ihrem Freund hat die 25-Jährige in diesem Jahr eigenhändig einen Transporter zum Urlaubsvehikel umgebaut. Immer dabei: ihre beiden Hunde Bella und Monty. Den Reiz der sozialen Netzwerke speziell für sportbegeisterte Onliner kann Imoudu sehr gut nachvollziehen. „Man merkt schon, dass man als Athlet interessant ist und einen die sozialen Netzwerke nahbarer machen“, sagt sie. Regelmäßig bekommt sie Nachrichten von Fans, vor allem von Mädchen, die ihr nacheifern. „Die finden das schon toll, dass sie mir schreiben können und können es dann gar nicht fassen, dass ich auch antworte.“

Auch wenn die Fotos der Bundesliga-Spielerin einen leichten und unbeschwerten Eindruck vermitteln, überlegt sie sich genau, was sie online preisgibt und was nicht. „Immerhin macht man sich ja auch verletzlich und angreifbar, wenn man dabei eine Grenze überschreitet.“

Taylor Agost : Mit Musik plötzlich berühmt

Dabei würde ein bisschen mehr Lebenswirklichkeit im Netz die sozialen Medien vielleicht sogar verbessern, findet zumindest Imoudus Teamkollegin Taylor Agost. „Man sieht online vor allem die schönen Momente, klar. Kaum jemand teilt seine schlechten Augenblicke“, sagt die 24-jährige US-Amerikanerin, der über 56 000 Personen auf Instagram folgen. Die verdankt die 1,90 Meter große Blondine ausnahmsweise nicht ihren hammerharten Schmetterbällen, sondern ihrem musikalischen Talent. Online zeigt sich Agost gerne singend am Keyboard oder mit der Gitarre. 2017 sang Agost als Vertreterin ihrer Alma Mater, der Oregon-State-Universität, vor einem Basketball-Turnier in Arizona die amerikanische Nationalhymne. Der US-Nachrichtensender CBS übertrug die Veranstaltung landesweit – kurz darauf schossen Agosts Abo-Zahlen quasi über Nacht in die Höhe. „Es ist schon verrückt, so viele Follower zu haben. Auf der anderen Seite ist es auch schön, damit eine Plattform zu haben, um Werte vermitteln zu können“, sagt die Diagonal-Angreiferin.

Philipp Ziemer : Feuerwehrmann mit Leidenschaft

Für Kraftsportler Philipp Ziemer sind das keine leeren Worte: Im vergangenen Jahr nutzte der sechsfache Deutsche Meister im Bankdrücken seine Onlinepräsenz für den guten Zweck. Ziemer rief seine Abonnenten wochenlang immer wieder zur Unterstützung einer Benefizaktion des Vereins Greifenpower e.V. zugunsten der Greifswalder Kinderkrebsstation auf. Über 7000 Euro kamen damals zusammen.

Ansonsten hält er seine Follower auf Instagram gern über sein Berufsleben als Feuerwehrmann auf dem Laufenden. Regelmäßig postet der sechsfache deutsche Meister im Bankdrücken Bilder von Übungseinsätzen, bei denen er und seine Kollegen sich beispielsweise von über 20 Meter hohen Kränen abseilen oder in spezieller Schutzkleidung die Beseitigung von Gefahrengut üben. „Der Beruf des Feuerwehrmanns ist schon sehr spannend und abwechslungsreich – das kommt auch im Netz gut an“, erzählt der Greifswalder.

Es ginge ihm darum ein realistisches Bild von seiner Arbeit zu vermitteln, die nur in den wenigstens Fällen etwas mit dem Löschen von Bränden zu tun hat. „Unser Tätigkeitsfeld ist viel größer. Wir leisten beispielsweise auch Türnotöffnungen oder Tragehilfen für den Krankentransport“, berichtet der 30-Jährige.

Was er jedoch nie posten würde: Bilder von richtigen Einsätzen, genauso wenig wie Fotos von seinem einjährigen Sohn. „Die Familie halte ich lieber komplett raus, denn das Netz vergisst nie“, sagt der Familienvater.

Sebastian Brockelt : Auf YouTube der Kälte trotzen

Was er postet und was nicht, darüber macht sich Eishockey-Profi Sebastian Brockelt heute nur noch selten Gedanken. Auf der Video-Plattform TikTok, die vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt ist, ist der Piranhas-Stürmer so etwas wie eine kleine Berühmtheit. Viele seiner humorvollen Clips, die der 23-Jährige hier ins Netz gestellt hat, wurden mehrere hunderttausend Mal angesehen. Sich Konzepte für Videos auszudenken, sie zu drehen und zu schneiden ist für den Eishockey-Spieler zum Hobby geworden. Und auch als ihm und seinem Teamkollegen Matthew Pistilli während der Corona-Pandemie langweilig wurde und die beiden beschlossen, den ganzen November über jeden Tag in der Ostsee baden zu gehen, griff Brockelt zur Kamera. Da das teilweise auch nackt geschah, musste Brockelt im Schnitt den einen oder anderen schwarzen Balken setzen, bevor er den Film zur Bade-Challenge auf Youtube veröffentlichte. Angst davor, dass ihm sein nackter Hintern im Internet noch einmal auf die Füße fallen könnte, hat er nicht. „Anfangs habe ich schon noch darüber nachgedacht, was ich hochlade, aber inzwischen ist mir das ziemlich egal“, gesteht Brockelt.

