Prohn

Die Landesklasse-Kicker des SV Prohner Wiek können auch in der aktuellen Fußballpause nicht stillhalten. Der SVP gewann eine Lauf-Challenge gegen Ligakonkurrrent SG Reinkenhagen, bei der neun Sportler des Vereins zwei Wochen lang laufend Kilometer sammeln. Die Athleten vom Sund schafften starke 1406,81 Kilometer. Prohner Spitzenläufer rissen mehr als 220 Kilometer in 14 Tagen ab. Die SGR hatte mit 361,96 Kilometern das Nachsehen.

Die Prohner hatten sich zum Start der Herausforderung noch etwas Besonderes ausgedacht: Mit Hilfe eines Sponsors und privaten Spenden erliefen pro Kilometer kleine Eurobeträge und konnten am Ende 600 Euro an den Verein Sturmvogel Stralsund und dessen Escuelita-Projekt für Kinder überreichen. „Auch in dieser Zeit sieht man, was Teamgeist ausmacht, sich gegenseitig anzufeuern und zu Bestleistungen zu treiben“, kommentierte Trainer Tino Dell, der selbst mitlief und sicher froh über so fitte Spieler ist.

Von Horst Schreiber