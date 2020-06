Rostock

Die Stimmung ausgelassen, die Mienen fröhlich. Nach dem 4:0 (3:0)--Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena waren Spieler und Trainer des FC Hansa am Mittwochabend bester Laune. Der Sieg nach Treffern von Pascal Breier (16., 44.), Maximilian Ahlschwede (45.+1/Foulelfmeter) und Rasmus Pedersen (88.) beflügelt den Traum vom Aufstieg.

Beim Dänen Pedersen, der einen feinen Hansa-Spielzug mit dem 4:0 krönte, sind die Gefühle trotz der jüngsten Erfolge gemischt: „Der Aufstieg wäre das Happy End für die Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle. Ich kann aber nicht bleiben“, berichtete der 23-Jährige.

Hansa wird die Kaufoption ungenutzt lassen, er gehe zurück in seine Heimat nach Aalborg, wo sein Vertrag noch bis Jahresende läuft, sagte der Mittelfeldspieler. Pedersen blieb unter den Erwartungen, kam nur zwölf Mal zum Einsatz und erzielte drei Tore.

Die jüngste Bilanz des FC Hansa hingegen beeindruckt: zwölf Punkte und 11:1 Tore aus den jüngsten vier Begegnungen lassen auch Trainer Jens Härtel strahlen. „Unter dem Strich haben wir unseren Job gemacht. Wir sind total zufrieden“, sagte der 51-Jährige angesichts der Erfolgsserie. Er ließ aber die Schönheitsfehler einer ansonsten soliden Leistung nicht unerwähnt: Die Abwehr hatte Schwächephasen. Und Nico Granatowski scheiterte mit seinem Strafstoß am Gäste-Torhüter (62.).

Mit dem vierten Sieg in Folge – was Hansa zuletzt im Dezember 2017 unter Pavel Dotchev gelungen war – behauptete das Team Platz 4. Am Sonnabend (14 Uhr) geht für Hansa der extrem spannende Kampf mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten MSV Duisburg weiter.

Von Christian Lüsch