Reinkenhagen

Das Duell der SG Reinkenhagen gegen den SV Barth bekommt einen besonderen Rahmen: Zwar ist die Landesklassen-Saison bereits zwei Spieltage alt, doch die SGR nutzt ihr Heimspiel zum offiziellen Saisonauftakt am Sonnabend. Auf dem Sportplatz in Miltzow duellieren sich zunächst ab 10 Uhr die Nachwuchsteams der Sundhäger. Um 12.30 Uhr versucht die Reserve den gelungenen Saisonstart in die Kreisliga (6:0 gegen Kandelin II) gegen Wöpkendorf II zu vergolden, ehe sich die erste Männermannschaft gegen den Staffelfavoriten aus Barth beweisen muss. Anstoß ist um 15 Uhr. Für ein Rahmenprogramm bis in den Abend ist gesorgt.

Von Horst Schreiber