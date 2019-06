Stralsund

Ausgeruht sahen Tia Häusler, Tabea Wittenburg und Ole Hohensee aus, als sie sich in die weißen Plastikstühle auf dem Gelände des Stralsunder Ruder-Clubs lehnten. Dabei hatten die Nachwuchssportler keine 48 Stunden zuvor in brütender Hitze noch dicke Schweißperlen auf der Stirn. Jeweils dreimal gingen sie am Wochenende auf der Regattastrecke in Hamburg Allermöhe an den Start, immer brachten sie Gold und den Landesmeistertitel mit nach Hause. Am Dienstag plauderten die Drei – schon wieder in Trainingskleidung und bereit, die nächsten Kilometer auf dem Wasser zu schroten – über die Goldrennen.

Tia und Tabea starteten in Hamburg im Doppelzweier (also zwei Skulls, statt einem Riemen) über 500, 1000 und 3000 Meter. Beim Sprint waren sie sechs Sekunden schneller als ein Bremer Duo, auf der Mittelstrecke ließen sie die Rostocker Konkurrenz hinter sich. Und über den langen Kanten blieben sie in ihrer Schwergewichtsklasse ohne Gegnerinnen, hätten mit der Zeit von 14:31:20 Minuten aber selbst bei den Jungen ihrer Altersklasse (12/13) Silber errungen. Es waren ihre ersten Landesmeistertitel auf dem Wasser überhaupt. Nur beim Ergometerfahren schnappte Tia ihrer Freundin Tabea das MV-Gold schon vor der Nase weg. „Wir haben uns extrem gefreut! Am liebsten gewinnen wir zusammen“, waren sich die Stralsunderinnen einig.

Schon in den Regatten zuvor dominierten die beiden 12-Jährigen regelmäßig ihre Klasse. „Nach den Vorleistungen kann man schon von Favoritensiegen sprechen, ja“, meint Trainer Uwe Breitsprecher. Tia widerspricht umgehend. „Zumindest hatten wir es gehofft“, korrigiert Breitsprecher.

„Die 1000 Meter waren am anstrengendsten, weil dort die Konkurrenz am härtesten war“, gibt Tia zu. „Außerdem liegen uns die 500 Meter gar nicht“, ergänzt Tabea und merkt angesichts der für die beiden stets schwierigen ersten Meter an: „Wir brauchen immer jemanden, der uns zieht.“ Trainer Breitsprecher schreitet ein: „Diese Taktik werfen wir in der kommenden Saison aber über Bord. Wir wollen künftig von Anfang an vorneweg fahren. Ist ja leichter.“

Ein Rennen von Beginn an dominieren kann Ole Hohensee bereits jetzt. Der 12-Jährige Stralsunder kann ebenso wie seine beiden Vereinskolleginnen vom SRC auf drei Landesmeistertitel zurückblicken. Mit dem Schweriner Birk Lübbert, der diese Saison für Stralsund startet, gewann er die 1000 und 3000 Meter. Und auch im Einer über einen Kilometer hängte Ole seinen ärgsten Widersacher, Philipp Lass (Ribnitz-Damgarten), um sieben Sekunden ab.

„Man weiß, wie stark die Gegner sind. Daher war es schon mein Ziel, alle Rennen zu gewinnen“, gab sich das Talent selbstbewusst. Die Einzelregatta war jedoch eine heikle Angelegenheit für den Stralsunder. „Im Einer fühle ich mich noch nicht so sicher. Zudem hatte ich während der Wettfahrt Krämpfe im linken Bein. Zum Glück hatte ich noch mein rechtes zum Abstoßen“, erzählt Ole. Trotz Beschwerden pulverisierte er seine alte Bestmarke von 4:32:08 Minuten um rund 20 Sekunden! „Die Freude über die Bestzeit war natürlich groß“, bestätigt der ehrgeizige Athlet.

Obwohl Ole „auch sehr gern alleine im Boot sitzt“, macht ihm das Rennen mit Partner Birk „viel Spaß“. Kein Wunder bei zwei souveränen Siegen im Doppelzweier. „Auf ihn ist Verlass, er gibt genau wie ich immer 100 Prozent. Wir sind ein starker Zweier, weil wir noch frisch zusammen sind und noch viel Potenzial haben. Das wollen wir künftig zeigen!“, sagt Ole.

Erst zweimal trainierte der Stralsunder in Schwerin mit seinem Partner gemeinsam. Die Erfolge sind umso beeindruckender. Das findet auch Uwe Breitsprecher: „Die Zeiten der Mädchen waren gut, die der Jungs noch besser.“ Der Trainer rechnet Tia und Tabea vor: „Jetzt ward ihr im Durchschnitt 29 Sekunden langsamer als die Jungs. Wir wollen dahinkommen, dass es nur noch zehn sind.“ Die Mädels können sich ein freudiges Grinsen nicht verkneifen. Der Ehrgeiz schien geweckt.

Neben dem Landesmeistertrio starteten auch Annemarie Berndt, Anne Winkler, Rebekka Falkenberg, Anni Biemann, Lukas Letzel, Ole Klepin, Christoph Koos, Hannes Engel und Gregor Stoll für den SRC beim Landesentscheid in Hamburg. Lukas musste sich seinem einzigen Konkurrenten über 3000 Meter beugen, im Sprint reichte es zu Silber. Mit Partner Birk Lübbert klappte es aber über 500 Meter mit dem Sieg. Die Junioren Ole Klepin und Christoph Koos verpassten Landesgold über 500 Meter um nicht einmal zwei Sekunden. Dafür krönte sich Christoph im Einer über die Mitteldistanz zum Champion. Mit Rebekka im Mixed-Boot schnappte sich Christoph sein zweites Gold (1000 Meter).

Für Tia, Tabea und Ole Hohensee geht die Reise im September weiter. Das Trio qualifizierte sich für den Bundesentscheid in München. „Ich war im vergangenen Jahr schon als Steuerfrau dabei. Die Strecke ist sehr schön“, freut sich Tia bereits. „Wir hoffen auf die Top 3 im A-Finale. Das könnte schwierig werden, die Konkurrenz kommt dann schließlich aus dem ganzen Land.“ Tabea beruhigt selbstsicher: „Das passt schon.“ „Das wäre sensationell“, meint Uwe Breitsprecher: „Schließlich sind beide noch jüngerer Jahrgang dieser Altersklasse.“

Ole hängt die eigene Messlatte sogar noch höher. Mit Partner Birk will er mindestens Zweiter von Deutschland werden. Die letzten Wehwehchen der Hamburger Regatta steckten noch in den Gliedern, doch den Bundesentscheid hat Ole schon vor Augen: „ München wir kommen!“

Horst Schreiber