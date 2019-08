Binz

Für den Nachwuchsfußball der Insel beginnt am Sonnabendvormittag in Wismar ein neues Kapitel. Dann spielt nämlich erstmals eine Jugendspielgemeinschaft in der höchsten Spielklasse des Landes. Die A-Junioren der SG Insel Rügen messen sich mit dem FC Anker Wismar zum Auftakt der Verbandsliga. „Das wird für die Jungs eine spannende Liga“, ist sich Ralf Reinbold, Vorsitzender des 1. FC Binz, sicher. Der Binzer Klub steckt zusammen mit dem PSV Bergen hinter der SG. Der VfL Bergen ist zur neuen Saison aus dem Projekt ausgestiegen.

Für die SG ist der Verbandsligastart der vorläufige Höhepunkt der vierjährigen Fußballgeschichte. „Als Aufsteiger hat man nur ein Ziel – nicht wieder abzusteigen“, gibt Reinbold aus und ergänzt: „Wir müssen die ersten Spiele abwarten und das Ziel dann eventuell neu bewerten.“

Die U-17-Spielgemeinschaft hat sich durch den souveränen Landesliga-Sieg der vergangenen Saison ebenfalls für die Verbandsliga qualifiziert. Allerdings haben die Rüganer auf den Sprung nach oben verzichtet. Der jüngere Nachwuchs backt erstmal kleinere Brötchen. „Viele Spieler sind in die U 19 aufgerückt. Für die B-Junioren gilt es, sich im Mittelfeld der Landesliga zu etablieren“, so Reinbold.

Für dieses Vorhaben steht mit Thomas Lange ein neuer Mann an der Seitenlinie der B-Junioren. „ Thomas hat sih von der Idee einer Spielgemeinschaft anstecken lassen“, erzählt Reinbold. Die U 19 wird weiter von Thoralf Lange und Frank Seiffert betreut.

Statt der SG 1. FC Binz/ PSV Bergen ist der VfL Bergen mit einer B-Jugend in der Verbandsliga vertreten und muss am Sonnabend direkt zum Derby beim TSV 1860 Stralsund. In der U-17-Landesliga trifft die Spielgemeinschaft unter anderem auf Insel-Konkurrent Blau-Weiß Baabe.

Von Horst Schreiber