Züssow/Greifswald

Zwei Siege und eine Niederlage stehen für die hiesigen Teams der Fußball-Landesliga/Ost zu Buche. Blau-Weiß Greifswald und der Greifswalder FC II haben gepunktet, die SG Karlsburg/ Züssow war dagegen völlig „saft- und kraftlos.“

SG Karlsburg/ Züssow – Laager SV 1:2. (1:2). „Das war ein schwaches Spiel von uns und zu Recht haben wir gegen clevere Gäste verloren“, urteilte SG-Coach Edwin Hübner. Sein Team brachte eine ganz schwache Leistung aufs Feld. Dabei startete die SG optimal in die Partie. Doch nach dem Führungstreffer war sich die Heimelf ihrer Sache wohl zu sicher. Laage kam immer besser ins Spiel und folgerichtig auch zum Ausgleich. Die Gäste blieben am Drücker und sorgten noch vor dem Pausenpfiff für das 2:1. Ärgeres verhinderte SG-Keeper Schmidt, doch seine Mitspieler hatten längst den Spielfaden verloren. Lage stand nun tief und verteidigte clever, die SG kam kaum noch zu Chancen. „Wir hätten nach der Führung nachlegen müssen, aber wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen“, resümierte der SG-Torschütze Henkel. Tore: 1:0 D. Henkel (7.), 1:1, 1:2 Renzsch (27., 37.). Penzliner SV – Greifswalder FC II 1:2 (0:1). Der Greifswalder FC spielte am 1. Mai beim Tabellenführer Penzliner SV und sorgte dafür, dass die Heimbilanz des Aufsteigers in die Verbandsliga einen Kratzer erhielt. Penzlin hatte bisher alle Partien daheim gewonnen, kassierte die erste (von insgesamt zwei) Niederlagen. Der GFC trat in diesem Spiel von der ersten Spielminute mit einer geschlossen Mannschaftsleistung auf, einer kämpfte für den andern. Der Lohn: Viele Chancen und die 1:0-Führung. Fast wäre auch ein 2:0 geglückt. Penzlin stellte zur Halbzeit um und brachte drei neue Spieler, doch die erste Möglichkeit hatte wieder der GFC. Mit der zweiten Chance im Spiel machte Penzlin offensichtlich mit dem Remis abgefunden. Doch eine Minute vor Ultimo drehte der GFC wieder auf. Gutknecht traf die Latte (86.) und auch Badwal hatte Pech. In der 89. Minute gelang dann mit etwas „Dusel“ der Siegtreffer – der Ball trudelte nach einem Kopfball ins Tor. Tore: 0:1 Badwal (16.), 1:1 Engel (65.), 1:2 Engel (89. ET) FSV BW Greifswald – SV Nordbräu 78 Neubrandenburg 3:1 (3:0).

Tore: 1:0 Chatschatrjan (25.), 2:0 Hackbusch (38.), 3:0 Sander (44.), 3:1 Walter (68.).

ab/fr