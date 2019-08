Sassnitz

Der erste Tabellenführer der Fußball-Kreisoberliga heißt in der neuen Saison SG Empor Sassnitz/ 1.FC Binz. Die neugegründete Spielgemeinschaft setzte mit einem 7:1 gegen die zweite Mannschaft der SG Empor Richtenberg in ihrem ersten Pflichtspiel direkt ein Zeichen. „Anfänglich hatten wir noch ein paar Probleme, das lag vielleicht auch an der Nervosität. Da haben Dinge nicht geklappt, die in der Vorbereitung noch funktioniert haben. Die zweite Halbzeit war dann aber einfach super“, analysiert SG-Trainer Christian Hagemeister.

Nach der frühen Führung durch einen Elfmeter von Tim Essner (6.), konnte Richtenberg nur zwei Minuten später durch Felix Sprycha ausgleichen. Essners zweiter Treffer (21. Minute) sorgte für die erneute Führung vor der Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel drehten die „Jungen Wilden“ in der Offensive der SG Sassnitz/ Binz auf. Zuerst traf der von den A-Junioren der SG Insel Rügen in den Herrenbereich aufgerückte Till Plumpe doppelt (55., 62.), dann legte der eingewechselte Matt-Leno Trams mit einem Doppelpack zum 6:1 nach (65., 82.). Den Schlusspunkt setzte Essner mit seinem dritten Treffer des Tages (86.). „Die drei verstehen sich wirklich gut und geben alles dafür, dass sie zu dritt im Sturm spielen können“, freut sich Hagemeister, der auf drei Torschützenkönige der vergangenen Jahre zurückgreifen kann. Dem erwarteten Positionskampf, bei dem einer auf der Strecke bleiben könnte, geht das Trio mit seinem Zusammenspiel aus dem Weg.

Während in der Offensive die jungen Spieler für Furore sorgen, sichern die Routiniers hinten ab. „Das ergibt sich von ganz alleine. Die erfahrenen Spieler sind vielleicht nicht mehr so schnell, aber das lösen sie in der Abwehr mit ihrer Übersicht“, begründet Hagemeister seine Aufstellung.

Trotz der eindrucksvollen Leistung zum Auftakt und der Tabellenführung lässt sich Hagemeister nicht zu einem Saisonziel hinreißen: „Man kann den Schluss daraus ziehen, dass wir zum Favoritenkreis gehören. Das hat bei uns aber keine Priorität. Wir wollen aus der ganzen Truppe ein richtiges Team machen – das steht an erster Stelle.“

TSV Sagard unterliegt Niepars

Der Lokalrivale der Sassnitzer, der TSV Sagard, musste zum Saisonauftakt einen Dämpfer hinnehmen. Im Heimspiel gegen den SV Niepars unterlag das Team von Trainer Frank Meyer mit 2:3. Dabei wurde der TSV direkt nach Anpfiff kalt erwischt. Bastian Rost (3.) und Malte Krapf (5.) sorgten für einen Blitzstart des SVN.

Nach dem Schockmoment rappelten sich die Sagarder aber wieder auf und fanden noch vor dem Halbzeitpfiff zurück in die Partie. Zunächst verkürzte Willy Kraus den Rückstand auf 1:2 (42.), kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Mohammad Yakhoul für den Ausgleich (44.).

Für einen Punktgewinn reichten die beiden Treffer jedoch nicht. In der 61. Minute markierte Malte Krapf seinen zweiten Treffer und schoss den SV Niepars zum 3:2-Auswärtssieg.Weitere Ergebnisse: ESV Lok Stralsund – BSG Marlow 6:7, SV Traktor Kirchdorf – Velgaster SV 4:0, Tribseeser SV – SV Barth II 6:1, TSV Wustrow – TSV 1860 Stralsund II 2:6, VfL Bergen II Spielfrei.

Von Niklas Kunkel