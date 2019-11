Kandelin

Das Lokalderby zwischen dem SV Kandelin und der zweiten Mannschaft des Grimmener SV bot den etwa 50 Zuschauern trotz strömenden Regens beste Unterhaltung. Am Ende eines rasanten Landesklasse-Duells setzte sich der SV Kandelin mit 4:3 durch. „Der Sieg war sehr, sehr wichtig! Wenn man vorher nicht viele Punkte hat, dann zählt so ein Dreier extra“, freute sich Trainer Peter Rahn.

Die Erleichterung war auch groß, weil seine Mannschaft das Spiel knapper gestaltete als es notwendig war. Nach einer rasanten ersten Halbzeit führten die Gastgeber mit 4:2. Zunächst brachte Gäste-Kapitän Philipp Anders sein Team mit einem strammen Rechtsschuss nach einem Konter in Führung (8.). Der Vorsprung hielt aber nicht lange. Erst nutzte Andreas Abs einen Abpraller zum Ausgleich (12.), nur zwei Minuten später drehte Normen Glimm die Partie. Mit seinem zweiten Treffer vergrößerte Abs den Abstand sogar noch (20.). „Wir haben in der ersten Halbzeit zu einfache Gegentore bekommen“, haderte der GSV-Trainer André Graf.

Der SVK drückte auf den vierten Treffer, der ließ aber zunächst noch etwas auf sich warten. Denn die Gäste verkürzten zuvor auf 2:3. Der stark aufspielende GSV-Kapitän Philipp Anders setzte eine Flanke aus vollem Lauf an den langen Pfosten, wo Justin Bunge bereits wartete und den Ball unbedrängt einschieben konnte. Die Aufbruchstimmung hielt jedoch nur kurz an. Nach einem Foul an Tom Retelsdorf verwandelte der SVK-Kapitän selbst zum 4:2-Halbzeitstand.

Viele Chancen, wenig

Tore in Halbzeit zwei

„Es war klar, dass sie sich mit der Halbzeitführung hinten reinstellen. Wenn du da kein Glück hast, dass mal einer reinrutscht, wird es schwer“, fasste Graf passend den zweiten Durchgang zusammen. Denn statt des dauernden Offensivdrangs verlegte sich die Rahn-Elf auf die Abwehrarbeit und ließ den GSV besser ins Spiel kommen. „Wenn du führst, ist die Defensive erst mal wichtiger. Das haben wir auch gut gemacht und nur ein paar Standardsituationen zugelassen“, erklärte der SVK-Coach die geänderte taktische Ausrichtung nach dem Seitenwechsel.

Die Grimmener kontrollierten das Spiel, trafen das Tor aber nicht. Stattdessen konterten die Kandeliner gefährlich, im Abschluss haperte es aber plötzlich. „Wenn wir unsere Chancen nutzen, wird das gar nicht mehr so knapp am Ende“, ärgerte sich Rahn ein wenig über die Chancenverwertung in den Schlussminuten. Zuvor hatte Jano Block mit einem Kopfball auf 3:4 verkürzt (80.) und damit für Hoffnung auf einen Punktgewinn gesorgt, die am Ende aber enttäuscht wurde. „Gerade im Derby wollten wir Kandelin gern hinter uns halten. Das wird diese Saison noch richtig schwierig, wenn sechs oder sieben Teams absteigen“, ärgerte sich Graf über die Niederlage gegen den direkten Tabellennachbarn. Die Kandeliner (12. Platz / 9 Punkte) haben sich mit dem Sieg knapp an der Verbandsliga-Reserve (13./9) vorbeigeschoben, wobei beide Teams nur fünf Treffer trennen. SVK: R. Bahls – Meyer, Böttcher, L. Bahls, Abs, Glimm (46. Wandt), Obuba, Lenz (86. Burchert), Retelsdorf, Prax (82. Hatzenbühler), Rabe.GSV:Rosolski – Kroschwald, Otto, Ohlrich, Lambrecht (55. Block), Bunge, Anders, Preuß, Schuldt (55. Lehmann), Zabel, Fischer.

SG Reinkenhagen mit

Überraschungssieg in Trin

Deutlich besser – und als einzige Mannschaft aus dem Landkreis über den Abstiegsrängen – steht die SG Reinkenhagen. Dem Tabellenneunten (14 Punkte) gelang mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Spitzenteam Rot-Weiß Trinwillershagen die Überraschung des Spieltags. „Das war ein etwas glücklicher und hart erkämpfter Sieg“, fasste SGR-Trainer Tim Olbrich zusammen.

In einer noch recht ausgeglichenen ersten Halbzeit ging seine Mannschaft durch einen Eckball in Führung. Jonas Jörn fälschte den direkt auf das Tor gezogenen Ball ins eigene Netz ab. Danach drängten die spielerisch starken Triner auf den Ausgleich und kamen durch Standardsituationen zu guten Chancen, den Treffer erzielten sie aber nicht. „In der Phase hat uns unser Torwart Robert Prust im Spiel gehalten und einige gute Möglichkeiten der Gäste vereitelt“, lobte Olbrich den Schlussmann.

Direkt nach Wiederanpfiff war dann aber auch der starke Prust machtlos. Tobias Semrau glich mit der ersten Torchance nach dem Seitenwechsel aus. „Danach wollten wir mit vereinten Kräften den Ausgleich halten. Das war wirklich eine saustarke Abwehrleistung von den Jungs“, stapelte Olbrich tief. Seine Mannschaft holte aber mehr als den einen Punkt beim Tabellenzweiten, der trotz guter Abschlüsse nicht in Führung gehen konnte. Stattdessen schlug in den Schlussminuten SGR-Torjäger Andreas Kuhn zu und traf zum umjubelten 2:1-Sieg. „ Trinwillershagen war schon gut, aber dank unserer Mannschaftsleistung waren sie schlagbar“, resümierte Trainer Olbrich.

Ziel: Mit 20 Punkten

überwintern

Dank des dritten Saisonsiegs hat die SG Reinkenhagen drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. In den verbleibenden Partien bis zur Winterpause soll der Abstand noch ausgebaut werden. „Mein Wunsch wäre es, zur Winterpause 20 Punkte zu haben. Wenn wir statt sechs nur fünf Punkte holen, wäre das aber auch sehr gut, weil wir gegen direkte Konkurrenten spielen und die auf Abstand bleiben, wenn wir nicht verlieren“, gibt Tim Olbrich vor.

Die SG Reinkenhagen tritt vor der Winterpause noch beim Faulenroster SV und den Kickers JuS an, kommendes Wochenende ist der PSV Ribnitz-Damgarten zu Gast. SGR: R. Prust – Lüdemann, Knoll, Kuhn, Angrick (90.+3 Husen), M. Prust (90. Bahmani), Prütz, Aschmutat (75. Zimak), Schmidt, Almerei, Schröder.

Von Niklas Kunkel