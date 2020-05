Stralsund

Noch bevor die Saison gestartet wurde, ist sie für die American Footballer in den unteren Spielklassen bereits wieder beendet. Das teilte der Landesverband AFCV Mecklenburg-Vorpommern mit. In der Begründung heißt es, dass ein fairer und sicherer Spielbetrieb in der Saison 2020 nicht zu gewährleisten sei.

Damit fallen alle Spiele der Herren-Tackle-Teams der Stralsund Pikes, Tollense Sharks Neubrandenburg und Mecklenburg Bulls Schwerin (alle Verbandsliga) aus. Auch die Oberliga-Teams Baltic Blue Stars Rostock und Vorpommern Vandals sind von der Absage des Spielbetriebs betroffen. Einzig Freundschaftsspiele im Spätsommer oder im Herbst sind noch möglich.

Das Junior-Tackle-Team der Rostock Griffins, sowie alle Jugendteams der landesinternen Flagliga, müssen ebenso auf den Spielbetrieb verzichten.

Von Niklas Kunkel