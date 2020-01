Schwerin jubelt erstmals, aber Grimmener SV enttäuscht bei eigenem Cup erneut

Grimmen

Eine kleine Spitze gegen die eigene Mannschaft konnte sich Christian Bockhahn, Turnier-Organisator und Vize-Präsident des Grimmener SV, bei der Siegerehrung des 13. Handelshof-Vorpommern-Cup nicht verkneifen. „Die Platzierung ist, wenn wir ehrlich sind, eine Enttäuschung“, sagte er durch das Mikrofon, als er den Turnier-Siebten aufrief. Dabei wollte der Gastgeber in diesem Jahr die Schmach von 2019 vergessen machen. Doch der GSV wurde erneut nur Vorletzter beim eigenen Cup. „Letztes Jahr war eine Vollkatastrophe“, nahm Torhüter Carl Claas kein Blatt vor den Mund und musste ernüchtert feststellen: „Und auch diesmal hat uns das Matchglück gefehlt, wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen.“

Die richtigen Entscheidungen traf der Turniersieger FC Mecklenburg Schwerin. Der Premierenteilnehmer zeigte zweimal starke Nerven, setzte sich im Halbfinale gegen den FC Förderkader und im Endspiel gegen die Rostocker Robben vom Neunmeterpunkt durch.

Die Titelverteidigung mussten die Jungs von TSV 1860 Stralsund nach dem letzten Vorrundenspiel gegen den deutschen Beachsoccer-Meister abhaken. Im entscheidenden Duell um Gruppenplatz zwei unterlagen die Sundkicker mit 3:6. „Das ist sehr ärgerlich“, gestand Marten Bergmann, der mit seinem Team ebenso wie Claas und der GSV das gesteckte Ziel Halbfinale verpasst hat.

Für Bergmann gab es immerhin einen versöhnlichen Abschluss. Der feine Techniker, der gern in der Halle kickt, erzielte das letzte Turniertor für 1860, was vielleicht sein letzter Treffer überhaupt im Stralsunder Trikot sein könnte. Denn Bergmann wird den Verein nach der Indoor-Saison verlassen. Er lebt seit einigen Monaten berufsbedingt in Rostock. Der Pendelaufwand für Training und Spiel ist einfach zu hoch. „Das war eine sehr schwere Entscheidung. Immerhin habe ich 14 Jahre in Stralsund Fußball gespielt“, sagte der 20-Jährige.

Ein Turniertor blieb Torhüter Carl Claas vergönnt, obwohl er es ein paar Mal aus der Distanz probiert hatte. Im letzten Gruppenspiel gegen Mecklenburg Schwerin knallte sein Schuss an den Pfosten. „Den hat der Maximilian Böttcher gut rausgeguckt“, lachte Claas, bei dem die Turnierneuerung gut ankam: „Mit vier Banden macht auf jeden Fall mehr Bock!“

Das sahen alle Kicker des dreitätigen Fußball-Marathons so, den die Ü-35-Fußballer am Freitag eröffneten (Beitrag unten). Am Sonnabend legten die Teams aus der Region beim Turnier des GSV II nach (Beitrag rechts), ehe teils hochklassiger Hallenfußball am Sonntag den 13. Handelshof-Vorpommern-Cup abrundete. „Das hat echt Spaß gemacht“, befand Marten Bergmann.

Auch Sascha Grosse vom SV Barth war sehr zufrieden mit seiner Hallenpremiere in diesem Winter. „Das hat Megaspaß gemacht, ein paar höherklassige Mannschaften zu ärgern“, grinste der Viertplatzierte. „Ich mag Hallenfußball – schönes Schiebchen, geile Spielzüge.“ Das Landesklasse-Team sorgte mit feinem Kombinationsfußball für Aufsehen. „Ich bin überrascht von Barth. Die sind sehr stark“, lobte Konkurrent Carl Claas.

Die unerwartete Spielstärke der Barther honorierte auch das Publikum, das an allen drei Tagen zahlreich in die Sporthalle Südwest strömte und fleißig für den Greifswalder Verein für Frühgeborene, „Kleine Nestflüchter“, spendete: 3222,05 Euro kamen zusammen.

Von Horst Schreiber