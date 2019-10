Richtenberg

Die letzten Teams der Region mussten am Wochenende die Segel im Landespokal von MV streichen. Der Grimmener SV unterlag mit 2:4 beim FSV Einheit Ueckermünde trotz knapp 40-minütiger Überzahl. Ueckermündes Innenverteidiger sah nach einem Handspiel Gelb-Rot (40.). Da hatte der Gastgeber die frühe Führung von Benjamin Peter (2.) bereits gedreht. Ein indirekter Freistoß von der Fünfmeterraumkante (61.) und ein direkter Freistoß aus 17 Metern (82.) brachten die Entscheidung für den FSV. In der Schlussphase sah auch Grimmens Christian Schmidt die Ampelkarte. Stephan Rambow gelang nur noch Ergebniskosmetik (88.).

Die SG Empor Richtenberg musste sich Grimmens Ligagegner Rostocker FC mit 0:5 geschlagen geben. Thomas Boljahn, Christoph Sauer und Ousmane Konaté vergaben gute Chancen, ehe Tony-Glen Siegmund die zuvor ebenfalls gefährlichen Rostocker per Fernschuss in Führung brachte (32.). Nach der Pause erhöhte der Stürmer erst mit feiner Einzelleistung auf 2:0 (59.), dann per Elfmeter, der heftige Diskussionen auslöste, auf 3:0 (64.). Die Richtenberger sahen das Foul von Knapp vor der Strafraumgrenze. „Ein 2:0 über die Zeit zu bringen tut deutlich mehr weh als ein 3:0. Danach waren die Messen gesungen“, bewertete Boljahn den strittigen, letztlich aber nicht spielentscheidenden Pfiff.

Für seinen Stürmerkollegen aus Rostock hatte er Bewunderung übrig: „ Tony hat das sehr stark gemacht. Ich mag den Jungen!“ Der Dreifach-Torschütze durfte nach 70 Minuten duschen gehen. Sein Ersatz Patrick Nehls stand ihm nicht nach und traf nur zwei Minuten später zum 4:0. Boljahn hatte auch im zweiten Abschnitt zwei Großchancen auf dem Fuß. „Einen muss ich machen“, gestand er selbstkritisch und lobte das Team: „Wir haben gut gegengehalten. So konnte der RFC nicht sein gewohntes Spiel aufziehen.“ Nach dem 5:0 durch Steffen Mosch (90.) wurde nicht mehr angepfiffen.

Von Horst Schreiber