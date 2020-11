Wie der Vater, so der Sohn. In diesem fall ist es wohl anders herum. Der Greifswalder FC startet am 10. November mit seinem Podcast „Greifbar nah“. Erster Gast: Roland Kroos. Damit tritt der 60-Jährige in die Fußstapfen seiner Söhne Toni und Felix. Die sind nämlich nicht nur Profi-Fußballer, sondern inzwischen auch Erfolgspodcaster.