Plau am See/Ocala (USA)

Der Springreiter André Thieme aus Plau am See setzt seine Erfolgsserie in den Vereinigten Staaten fort. Der Mecklenburger gewann den mit 150 000 Dollar dotierten Grand Prix in Ocala (Florida) und strich damit 45 000 Dollar Preisgeld ein. Es war bereits der zweite Grand-Prix-Sieg und der 28. Ritt ins Preisgeld in den fünf Wochen seiner Tournee. „Bei dieser Tournee ist Fortuna häufig an meiner Seite. Unsere Erfolge hängen neben meinen guten Pferden aber auch mit den optimalen Bedingungen zusammen, die wir hier vorfinden. Und natürlich mit meinem tollen Team, das ich immer wieder hervorheben muss“, begründet Thieme seine Erfolge.

Dabei beschränkte sich André Thieme beim Master-VI mit Crazy Girl und Cellisto auf zwei seiner vier Pferde, konnte aber im Stechen seinen Hauptkonkurrenten Aaron Vahle hinter sich lassen. Im 1,50 Meter-Springen blieb Thieme auf seinem Erfolgspferd Crazy Girl sowohl im ersten Umlauf, als auch im Stechen fehlerfrei und setzte dabei im entscheidenden Moment die beste Zeit. Mit Cellisto gab es hingegen bereits im ersten Umlauf zwei Abwürfe.

Einen weiteren Erfolg feierte Thieme bereits am Donnerstag im World Equestrian Center, als er mit Conacco zum Sieg ritt. Der 45-Jährige reitet noch weitere vier Wochen in den USA, bevor er nach dem Tour-Höhepunkt mit dem 1-Millionen-Dollar Grande Prix am 28. März wieder nach Hause fährt.

Von Franz Wego / Niklas Kunkel