Stralsund

Troy Jackson tanzte am Spielfeldrand zum Hip Hop, der aus den Boxen auf dem Platz der Hochschule Stralsund dröhnte. Der Spielmacher der Stralsund Pikes hatte allen Grund zur Freude, denn seine Mannschaftskollegen versperrten den Beelitz Blue Eagles immer wieder den Weg in die eigene Endzone und legten so den Grundstein für den zweiten ungefährdeten Sieg in Folge und die Showeinlage des US-Amerikaners. Die American Footballer aus der Hansestadt setzten am Sonnabend ihrem Aufwärtstrend noch einen drauf – gegen die Gäste aus Brandenburg gelang mit dem 57:6 der höchste Sieg der jungen Vereinsgeschichte.

„Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung der Jungs. Man muss bedenken, dass die meisten Verteidiger Neulinge im Football sind“, lobte der zweite US-Boy im Team, AJ Brown, der als Defense-Coach die zuletzt bärenstarke Verteidigung anführte. Bei den beiden Auftaktpleiten zur neuen 5. Liga, hatte Brown noch verletzungsbedingt gefehlt. Seitdem kassierten die Pikes in vier Spielen nur noch vier Touchdowns. Damit stellen sie die zweitbeste Defensive der Liga.

Und das bewiesen die Sundstädter gegen Ligaschlusslicht Beelitz eindrucksvoll. Im ersten Viertel markierte Tillmann Mrowetz den ersten Touchdown für den Gastgeber. Im zweiten Abschnitt gelang den Blue Eagles ihr einziger Punktelauf des Tages, so dass sich die Stralsunder bis zur Pause auf 27:6 absetzten. In beiden Vierteln nach der Halbzeit legten die Pikes jeweils zwei Touchdowns nach. Grundstein dafür waren fünf abgefangene Angriffspässe der Beelitzer (Interception), die entweder zu Raum- oder direkt zum Punktgewinn führten.

„Ich habe sogar noch mehr Interceptions erwartet“, gab AJ Brown zu. „Aber es war ein hartes Spiel, die Blue Eagles sind ein zäher Gegner.“ Mrowetz, der wie Manuel Trapp zwei Touchdowns zum Sieg beisteuerte, stimmte seinem Defensivtrainer zu: „ Beelitz hat das überraschend gut gemacht. Wir sind zunächst schwer reingekommen. Doch dann war unsere Verteidigung superstark“ Die ließ den Gegner im dritten Viertel nicht einmal aus der eigenen Hälfte raus.

Für Cheftrainer Christian Schwarz war wichtig, dass seine Mannschaft auch nach der komfortablen Halbzeitführung nicht locker ließ. „Wichtig war dann, dass wir hier hoch gewinnen.“ Denn am Ende könnte auch die Touchdown-Differenz über das Erreichen des Aufstiegsziels entscheiden.

Für das Vorhaben erhalten die Pikes ab Dienstag Unterstützung von unverhoffter Seite. Die Tollense Sharks aus Neubrandenburg haben ihr Drittligateam zurückgezogen. Acht Footballer haben sich deshalb für den Rest der Spielzeit bei den Pikes angekündigt. „Sie werden uns definitiv helfen“, ist sich Troy Jackson sicher.

Mit der Neubrandenburger Crew kann schon am Sonnabend im Rückspiel bei den Blue Eagles der vierte Saisonsieg folgen. Dann würden die Pikes auf Rang zwei klettern und den Baltic Blue Stars Rostock vor dem Spitzenspiel in zwei Wochen im Nacken sitzen.

Horst Schreiber