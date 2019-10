Stralsund

Er ist stumpf, eng und kurz, bei Nässe rasend schnell und extrem windanfällig – die Spieleigenschaften des Kunstrasenplatzes im Stralsunder Paul-Greifzu-Stadion lassen jeden Fußballer mit Grauen an ein bevorstehendes Duell auf dem künstlichen Grün denken. Doch die Landesligakicker des TSV 1860 Stralsund kehren nun wieder aus freien Stücken zu Punktspiele auf den „Pauli“ zurück. Am Freitagabend empfängt die erste Männermannschaft den SV Waren zum Spitzenspiel in der Landesliga. Es ist das erste von drei Heimspielen bis zur Winterpause, dass der TSV vom Rasenplatz im Stadion der Freundschaft auf den Hockey-Belag des „Pauli“ verschiebt. „Wir kennen die besonderen Eigenheiten des Platzes, aber der Gegner nicht“, begründet 1860-Trainer Robin Baarhs die Verlegung des Spiels vom gewohnten 14-Uhr-Termin am Sonnabend. Zudem ist die Flutlichtatmosphäre zum Wochenausklang für Spieler und Zuschauer besonders. „Es ist immer geil, am Abend um Punkte zu kicken“, freut sich Baarhs.

Und 1860 hat gute Erfahrungen mit dem unangenehmen Platz gemacht. In der abgelaufenen Saison feierte der damalige Verbandsligist an dieser Stelle einen sensationellen 4:1-Erfolg gegen das Top-Team aus Güstrow und kämpfte im „Sturm-Kick“ gegen den FC Förderkader und Windstärken, die den Ball nach Torwart-Abstoß entweder im hohen Bogen über das gegenüberliegende Gehäuse trug oder postwendend über die eigenen Grundlinie zurückbeförderte – je nach Windzirkulation. „Der ,Pauli’ hat definitiv seine Eigenheiten“, meint Baarhs lachend mit Blick auf das 0:0 gegen die Rostocker. In einer alles in allem dürftigen Vorsaison wurden die Stralsunder auf dem „Pauli“-Kunstrasen in vier Spielen nur einmal bezwungen.

Damit die Bilanz auf diesem Geläuf eine Spielklasse tiefer noch besser ausfällt, trainieren die Stralsunder seit September auf dem Platz mit Hockey-Platz – allerdings gezwungenermaßen. Denn das Paul-Greifzu-Stadion ist dank seiner Flutlichtmasten die einzige Möglichkeit in der Hansestadt, in der dunklen Jahreszeit am Abend zu trainieren. Das nutzt beispielsweise auch Ligarivale SG Empor Richtenberg, der am heimischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz ebenfalls keine Beleuchtung hat und somit jeden Mittwoch nach Stralsund und freitags nach Grimmen ausweichen muss.

In drei Tagen geht es dann um Ligazähler im „Pauli“. Der Tabellenzweite empfängt den -dritten, der jüngst nach dem 5:1-Erfolg über Anklam ins Achtelfinale des Landespokals eingezogen ist. Mit den Müritzstädter kommt der zweitbeste Angreifer der Liga an den Sund. Guido Timper hat in acht Spielen acht Mal getroffen. Gegen die zweitbeste Landesliga-Defensive (9) und die schwierigen Platzbedingungen dürfte es der Warener Kapitän aber nicht leicht haben, sein Torekonto aufzubessern.

Von Niklas Kunkel