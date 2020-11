Stralsund

„So ein Spiel habe ich von der Mannschaft in den zweieinhalb Jahren, die ich hier bin, noch nicht gesehen. Wir waren auf dem Feld und auf der Bank emotional von Beginn an komplett da“, kam es aus dem sichtlich erleichterten SHV-Trainer Steffen Fischer nach dem 31:29 (15:9) gegen den Northeimer HC heraus. Für die Handballer vom Sund war es der erste Sieg in der 3. Liga im fünften Spiel. „Auf diesen Moment haben wir so lange hingearbeitet. Ich habe gerade einigen von meinen Spielern angesehen, dass sie es noch gar nicht fassen können“, beschreibt Fischer die Stimmungslage, während die Spieler auf dem Feld den nächsten Jubelgesang anstimmten.

Fischer musste nicht wie in den Spielen zuvor selber auf der Platte eingreifen, weil mit Ole Prüter ein wichtiger Baustein für Abwehr und Angriff nach einer Verletzungspause ins Team zurückkehrte. „Wir wollten unbedingt diesen Sieg und dann will man ein Teil davon sein und macht weiter, auch wenn man schon komplett am Ende ist“, erklärte Kreisläufer Prüter völlig entkräftet nach dem Spiel. Nach gut zwei Wochen Pause hatte er vor dem Heimspiel nur eine Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert. Trotzdem spielte er fast komplett durch, erzielte zwei Tore und sorgte im Mittelblock mit dafür, dass die Northeimer bis zur Halbzeit nur auf neun Tore kamen.

Für die Stimmung in der Halle mussten die Stralsunder von Beginn an selber sorgen. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen hatte der SHV in Absprache mit dem Gesundheitsamt beschlossen, das Spiel ohne Fans auszutragen. „Vielleicht war das auch ganz gut, weil sich kein Spieler hinter der Stimmung der Fans verstecken konnte“, mutmaßte Fischer. Das beherzigte die Mannschaft und überraschte den NHC vom Start weg mit viel Tempo und harter Abwehrarbeit. Nach gut fünf Minuten führten die Gastgeber mit 4:0 und feierten jeden Ballgewinn von der Bank aus wie die spielentscheidende Situation.

Danach fingen sich die Gäste, doch die Stralsunder ließen sich diesmal nicht durch eine kurze Schwächephase aus der Ruhe bringen. Stattdessen sorgte ein starker Schlussspurt bis zum Halbzeitpfiff für die deutliche 15:9-Halbzeitführung. „Wir nehmen uns jedes Mal vor, das Spiel zu gewinnen und so aufzutreten. Wir sind die letzten Spiele schon mit dem Gedanken angegangen, dass es erstmal unser letztes sein könnte und so kommt es jetzt ja auch“, begründete Ole Prüter die Teamleistung und bezieht sich damit auf die von der Handball Bundesliga beschlossene zweiwöchige Zwangspause.

Doch nach dem Seitenwechsel waren die Northeimer plötzlich am Drücker. Gäste-Trainer Carsten Barnkothe setzte im Angriff auf den siebten Feldspieler und nach zehn Minuten war der NHC auf ein Tor herangerückt (20:19). Wenig später war das Spiel beim 24:24 sogar ausgeglichen. „Ich hatte das Gefühl, dass es in den letzten Spielen eine Kopfsache war, warum wir nicht gewonnen haben. Umso bedeutsamer ist es, dass wir uns in der Situation nicht haben unterkriegen lassen, sondern den Wendepunkt diesmal zu unseren Gunsten drehen konnten“, freute sich Steffen Fischer. Auf dem Platz hatte Prüter gar keine Zeit sich einen Kopf über eine mögliche Niederlage zu machen: „Ich war zu dem Zeitpunkt komplett im Tunnel. Ich wollte einfach nur dieses Spiel gewinnen und dass es endlich zu Ende ist. Ich war platt.“

Auch seine Mitspieler ließen den Kopf nicht hängen, sondern stemmten sich mit aller Kraft gegen das Aufbäumen des Gegners – mit Erfolg. Das 31:28 durch Prüter in der letzten Spielminute sorgte endgültig für die Entscheidung. Bei Abpfiff brachen bei den Spielern alle Dämme. Es war förmlich zu spüren, wie mit dem ersten Sieg nach dem Aufstieg eine riesige Last von den Schultern der Akteure abgefallen ist. Der erste Saisonsieg direkt vor der Spielaussetzung kommt aus Sicht von Trainer Fischer genau richtig: „Das war gerade jetzt vor der Pause wichtig, weil wir dieses Erfolgserlebnis mitnehmen können.“

Ähnlich sieht es Kreisläufer Prüter: „Das Erfolgserlebnis im Rücken hilft, sich zu motivieren, weil wir uns jetzt ja wahrscheinlich erst mal zwei Wochen alleine fit halten müssen.“

Sollte es bei der zunächst angesetzten Aussetzung bleiben, steht für den SHV als nächstes das Landesderby gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin (20. November) an. Die Auswärtsspiele gegen die HSG Eider Harde (6.11.) und den SV Anhalt Bernburg (14.11.) werden genau wie das Heimspiel gegen den HC Burgenland (8.11.) verschoben.

Von Niklas Kunkel