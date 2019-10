Stralsund

„Ich finde am Ende war es ein verdienter Sieg“, konstatierte Heiko Gernetzki, Trainer des TSV 1860 Stralsund II, nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den SV Niepars. Nach Abpfiff der Begegnung des Tabellenführers gegen den Dritten musste Gernetzki aber erst einmal kräftig durchatmen, denn die Nieparser machten seiner Mannschaft das Leben schwer. „Ich glaube schon, dass wir hier einen Punkt hätten holen können. Uns fehlte das Quäntchen Glück und so haben wir uns für unsere kämpferische Leistung nicht belohnt“, haderte SVN-Trainer Lars Clauer.

Wenig Chancen, viele Fouls

Kämpferisch wurde die Partie von beiden Seiten geführt: Auf dem nassen Rasen gerieten übermotivierte Grätschen immer wieder in die Beine des Gegners. Mit drei gelben Karten bis zur Halbzeit hielt Schiedsrichter Mario Butz sich aber zurück. Im Mittelpunkt stand er dafür ungewollt in einer anderen Szene: Nach einer schönen Kombination von 1860 kam ein Stralsunder im Strafraum des SVN zu Fall. Butz entschied zunächst auf Strafstoß, korrigierte seine Entscheidung nach kurzer Rücksprache mit seinem Linienrichter aber wieder.

Torgefahr kam auf keiner der beiden Seiten auf. Die beste Chance hatte Frieder Strubel in der 15. Minute mit einem Freistoß aus gut 20 Metern Torentfernung. Sein strammer Linksschuss wurde aber von Tilo Höhle mit einer starken Parade zur Ecke gelenkt. Torjäger Strubel stand ansonsten unter Dauerbewachung von mindestens einem Gegenspieler und fand kaum ins Spiel. „Wenn da einer 19 Tore in sechs Spielen gemacht hat, müssen wir so einen in Manndeckung nehmen. Das war die Vorgabe“, erklärte Clauer die Taktik.

Nach der Pause schliefen Strubels Bewacher aber kurz und das nutzte der Stürmer eiskalt aus. Mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung versenkte er den Ball unter der Latte zum entscheidenden 1:0 (47.). Im Anschluss hatten die Gäste gute Chancen zum Ausgleich zu kommen, aber es fehlte das von Clauer angesprochene Glück, um den Ball über die Linie zu bugsieren. Je näher der Abpfiff rückte, desto weniger spielerische Lösungen wurden auf dem Platz gesucht. Beide Teams kämpften nur noch um jeden Ball, zwischenzeitlich ging es auch verbal heiß her.

„Uns war klar, dass das ein kämpferisches Spiel wird und den Kampf wollten wir annehmen. Ansonsten hat Niepars aber eine gute Truppe, die zurecht so weit oben in der Tabelle steht“, hatte Gernetzki lobende Worte übrig, nachdem die Emotionen abgekühlt waren.

Mit 19 Punkten steht der TSV 1860 II mit drei Punkten Vorsprung vor der SG Sassnitz/ Binz an der Tabellenspitze, hat dabei aber ein Spiel mehr absolviert als die Insulaner. Und trotz der zweiten Saisonniederlage ist auch Clauer mit dem Start seiner Mannschaft weiterhin hoch zufrieden: „Nach so einer Leistung trübt die Niederlage das positive Gesamtbild überhaupt nicht. Wir müssen das Ergebnis schnell abhaken und so weiter machen. Wenn wir jedes Spiel konzentriert angehen, müssen wir nicht nach unten in der Tabelle gucken. Wenn wir aber mal drei Spiele verlieren, kann das in dieser engen Liga ganz schnell anders aussehen.“

Traktor Kirchdorf gewinnt Duell der Aufsteiger

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den ESV Lok Stralsund sammelte der SV Traktor Kirchdorf wichtige Punkte im Rennen um den Verbleib in der Kreisoberliga. Dabei begann das Duell der beiden Aufsteiger mit einem Rückschlag für Traktor. Michael Albrecht brachte den ESV in der 15. Minute auf fremden Platz in Führung. Der knappe Vorsprung hielt bis zur Halbzeit, dann drehten die Hausherren auf.

Zunächst traf Marcel Jasmund per Traumtor zum Ausgleich (65.). Seine Direktabnahme landete unhaltbar für ESV-Torwart Steffen Westphal im Netz. In der 77. Minute war das Spiel mit dem Tor von Sebastian Röhling gedreht. Röhling war erst zu Beginn der zweiten Halbzeit zu seinem Saisondebüt eingewechselt worden und sorgte prompt für den entscheidenden Treffer.

Trotz des dritten Saisonsiegs schafft der SVK nicht den Sprung über die Abstiegsplätze und belegt Platz 8 mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Schlechter sieht die Lage bei Lok Stralsund aus. Mit nur vier Punkten steht die Mannschaft von Trainer Oliver Gielow nur auf dem 11. Platz und hat sechs Punkte auf den TSV Sagard als erste Mannschaft über dem Strich. Am kommenden Wochenende sind die Kreiskicker im Pokal gefordert.

Von Niklas Kunkel