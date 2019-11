Stralsund

Der elfte Spieltag sorgte für viel Bewegung in der Tabelle der Fußball-Landesliga Ost. Der TSV 1860 Stralsund verlor auf heimischen Platz mit 1:6 gegen den VFC Anklam und machte damit den Weg frei für die Verfolgergruppe. Der SV Waren nutzte die Chance und springt mit einem 2:1-Auswärtssieg beim VfL Bergen auf den zweiten Rang.

Den hätte sich auch der FSV Malchin sichern können, aber der Absteiger kam nicht über ein 0:0 bei der SG Empor Richtenberg hinaus. Ebenfalls mit einem Remis endete die Partie vom SV Blau-Weiß Baabe beim SV Jahn Neuenkirchen. Das Kellerduell endete 1:1.

Zweite Klatsche für den

Favoriten

Das hatten sich die Fußballer vom TSV 1860 Stralsund wohl anders vorgestellt. Auf dem schwer zu bespielenden Kunstrasenplatz im Paul-Greifzu-Stadion sollte gegen den Verfolger VFC Anklam gepunktet werden, stattdessen setzte es eine herbe 1:6-Pleite. Nach dem 1:4 bei Blau-Weiß Greifswald in der Woche die zweite Blamage. „Das war heute einfach gar nichts von uns. Wir haben zu viele Fehler gemacht und so dem Gegner die Tore geschenkt“, moniert TSV-Trainer Robin Baarhs.

Die Treffer zur 2:0-Führung der Gäste erzielte André Dreier per Strafstoß kurz vor und kurz nach der Pause. Erst hatte Torhüter Steffen Granitza gefoult (45.), beim zweiten Mal war es Arne Wedel (52.). Nachdem Arne Siebrecht sogar noch für das 3:0 gesorgt hatte (62.), konnte Daniel Hartz die Gastgeber noch einmal auf 1:3 heran bringen (64.). Von Aufholjagd aber keine Spur, stattdessen legten Siebrecht (71.) und John-Philipp Bruhns (74.) für die Gäste nach. Ein Treffer fiel durch einen Freistoß aus dem Halbfeld, der über die Köpfe hinweg im Tor landete, beim anderen Treffer sorgte ein Fehlpass für einen freien Weg zum Tor für die Gegner. Den Schlusspunkt setzte Siebrecht mit seinem dritten Tor (81.).

SG Empor mit nächster

Punkteteilung

Mit dem fünften Unentschieden der Saison teilt sich die SG Empor Richtenberg so häufig die Punkte mit dem Gegner, wie keine andere Mannschaft. Beim 0:0 gegen den FSV Malchin griff dabei wieder die starke Abwehrreihe vor Torhüter Ole Piotrowski zu.

Mit gerade einmal zwölf Gegentoren teilt sich die SG den Titel der besten Verteidigung mit dem SV Siedenbollentin. Vier Mal behielt Piotrowski bisher eine „weiße Weste“.

Baabes Kellerduell endet mit einem 1:1

Es wäre wohl mehr drin gewesen für den SV Blau-Weiß Baabe im Auswärtsspiel gegen den SV Jahn Neuenkirchen. Im Duell der beiden Abstiegskandidaten gingen die Rüganer durch einen Treffer von Florian Fründt früh in Führung (16.). Der Vorsprung sollte aber nicht lange halten. In der 28. Minute nahm Felix Woesner einen Eckball direkt ab und versenkte die Kugel aus 18 Metern zum Ausgleich.

Die beiden Treffer sollten die einzigen in der Partie bleiben, dabei gab es auf beiden Seiten Gelegenheiten für eine bessere Ausbeute. Die Gastgeber erspielten sich gute Chancen, die nicht genutzt wurden. Die Gäste setzten auf ihr gewohntes Konterspiel, kommen offensiv in dieser Saison aber weiterhin nicht ins Rollen. Erst 15 Treffer gelangen der Mannschaft von Robert Fröhlich in den bisherigen Partien.

Mit dem Punktgewinn bleiben die Blau-Weißen (11 Punkte) aber in Schlagdistanz zum FSV Greifswald (13 Punkte) direkt vor ihnen in der Tabelle und halten Gegner Jahn Neuenkirchen auf dem alten Abstand von drei Punkten.

VfL Bergen kommt unten nicht raus

Ebenfalls bei 13 Zählern steht der Inselkonkurrent VfL Bergen. Auf dem heimischen Kunstrasen unterlag der VfL dem SV Waren mit 1:2. Eine ärgerliche Niederlage für die Gastgeber, denn in einer schnellen Partie agierten sie über weite Teile mindestens auf Augenhöhe. Den frühen Rückstand durch Marco Krolikowski (19.) konnte Kapitän Felix Essner postwendend ausgleichen (23.). Für einen Punktgewinn reichte das aber nicht. In der 75. Minute segelte ein Freistoß aus dem Halbfeld an allen vorbei in die lange Ecke. Keine Chance für Schlussmann David Heine, glücklicher Treffer für Krolikowski zum Sieg. Damit ist der SVW der Gewinner des Spieltags, denn mit dem fünften Saisonsieg holen sie sich Platz zwei vom TSV 1860 Stralsund.

Von Niklas Kunkel